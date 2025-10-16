İstanbul Bakırköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki açık ve kapalı semt pazarlarında düzenli denetimlerle vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapmasını sağlıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak ve nizamı korumak için ilçe genelindeki kapalı ve açık semt pazarlarında düzenli olarak denetim gerçekleştirmeye devam ediyor.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanun gereğince yapılan uygulamada, tezgahların hijyen durumu, terazilerin bulunduğu konum ve standarda uygunluğu, pazar düzeni ve etiket fiyatlarının anlaşılır olması kriterlerine göre kontroller yapılıyor. Pazar esnafını uyulması gereken standartlar ve tüketici hakları konusunda bilgilendirmenin yanı sıra vatandaşların taleplerini dinleyen Bakırköy Zabıtası, belediyenin pazarların giriş ve çıkışlarına konumlandırdığı tartılar ile de ücret-gramaj tutarlılığının ölçülmesi konusunda vatandaşların yanında oluyor. Gramaj konusunda yaşanan herhangi bir tutarsızlık durumunda, zabıta ekipleri vatandaşla birlikte ilgili tezgaha giderek esnafa ücret dengesine göre alınan ürünün üzerine gramaj eklenmesi veya çıkarılması yönünde uyarıda bulunuyor.