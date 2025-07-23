Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Aybastı Belediyesinin birlikte organize ettiği 917. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali başladı.ORDU (İGFA) - Bin yıllık tarihin doğayla buluştuğu Perşembe Yaylası'nda, 23-27 Temmuz tarihleri arasında 5 gün sürecek Türkiye'nin en eski, en köklü ve en çok seyircisi olan yağlı güreş ve kültür festivalini Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’inde katıldığı açılış ile yapıldı. Aybastı İlçesi’nde yapılan açılışa, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yanı sıra Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, İlçe Kaymakam Vekili Halil İbrahim Akın, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve vatandaşlar katıldı.

5 GÜN DOLU DOLU GEÇECEK

23-27 Temmuz tarihleri arasında beş gün boyunca sürecek CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 917. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali‘nde; yağlı güreşler, at yarışları, kano yarışları, konserler ve daha birçok etkinlikler yapılacak.

BAŞKAN HİLMİ GÜLER: “TÜM HEMŞEHRİLERİMİ DAVET EDİYORUM”

23-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek festivalle ilgili bir değerlendirmede bulunan Başkan Hilmi Güler, “Büyükşehir ve Aybastı Belediyemizin işbirliğiyle bu yıl Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali’nin 917.sini gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin en uzun süreli festivali olma özelliği taşıyan şenlik kapsamında, vatandaşlarımızı birbirinden renkli etkinlikler bekliyor.5 gün sürecek festivalde at yarışları, güreşler, ödüllü yöresel yarışmalar ve konserler düzenlenecek. Hepsi ve daha fazlasını görmek isteyen vatandaşlarımızı güreş ve kültür festivalimize davet ediyorum” dedi.