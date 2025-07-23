Nöroşirurji Uzmanları Prof. Dr. Selçuk Göçmen ve Dr. Emre Zorlu, beyin metastazlarının tedavisinde multidisipliner yaklaşımın ve erken tanının kritik önemini vurguladı. Şüpheli durumlarda biyopsi şart, hasta yakınlarının desteği ise tedavi başarısını artırıyor.İSTANBUL (İGFA) - Nöroşirurji Uzmanları Prof. Dr. Selçuk Göçmen ve Dr. Emre Zorlu, beyin metastazlarının genellikle akciğer, meme, melanom, böbrek ve kolorektal kanserlerden kaynaklandığını belirtti.

Tedavide multidisipliner yaklaşımın kilit rol oynadığını ifade eden Göçmen, “Beyin ve Sinir Cerrahisi, Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji, Nöroloji ve Patoloji uzmanlarının oluşturduğu nöro-onkoloji tümör kurulu, hastaya özel en uygun tedavi planını belirler. Kanama riski taşıyan metastazlarda cerrahi öncelikli olur” dedi.

TANIDA MRG VE BİYOPSİ ÖNEMLİ

Göçmen, PET-CT’nin beyin metastazlarını tespit etmede yetersiz kalabileceğini, Manyetik Rezonans Görüntüleme’nin (MRG) en etkili yöntem olduğunu vurguladı.

Bilgisayarlı Tomografi (BT) yardımcı bir yöntem olarak kullanılırken, şüpheli lezyonlarda kesin tanı için beyin biyopsisi gerektiğini belirtti.

Tedavi, metastazların sayısı, boyutu, hastanın sağlık durumu ve kanser türüne göre şekilleniyor; radyoterapi, kemoterapi, hedefe yönelik tedavi ve immünoterapi gibi yöntemler uygulanıyor. Palyatif bakım ise hastanın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

ERKEN TANI KRİTİK

Dr. Emre Zorlu, erken tanının beyin metastazlarının etkili tedavisinde hayati olduğunu belirtirken, "Özellikle akciğer kanseri gibi risk faktörü olan hastalar, düzenli nörolojik muayene ve görüntüleme ile takip edilmeli. Erken tanı, etkili tedavi ve hasta yönetiminde büyük fark yaratır” dedi. Zorlu, beyin metastazı tanısı alan hastaların ve yakınlarının tedavi sürecinde aktif rol almasının önemine dikkat çekti.