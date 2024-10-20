Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde İstanbul-Antalya D-650 karayolu üzerinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahale sonrasında Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgiye göre İzzet Ö. idaresindeki 26 HK 490 plakalı araca aynı istikamette seyir eden Mehmet Kaya B. idaresindeki 35 AL 0358 plakalı araç arkadan çarptı. Kazada 35 AL 0358 araçta yolcu olarak bulunan E. B. yaralandı.



Olay yerine 112 Acil Servis, Jandarma ve Polis ekipleri sevk edilirken yaralı şahsa ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan E. B. 112 Acil Servis Ekipleriyle Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla trafik kontrollü olarak sağlanırken kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik yeniden bölgede normale döndü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.