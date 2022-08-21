Bayburt Yönetici Sanayici ve İşadamları Dernek Başkanı Yaşar Yerlikaya Programda Bayburt’u Baysiad’ı sivil toplum kuruluşlarını anlattı.

Yerlikaya:BAYSİAD İstanbul’da genel Merkezi olan Bayburt’un İktisadi Sosyal ve Ekonomik olarak kalkınmasına öncülük eden bir sivil toplum kuruluşudur.

Felsefemiz Bayburt’u temsil edecek tüm güçleri bir araya getirecek bir ilave ortam oluşturmaktır.Yani Bayburtlu Yönetici,Sanayici ve İşadamlarını bir araya getirmek.Yönetici kimliğiyle kamu kurum ve kuruluşlarında ve Özel sektörde,Sivil toplum kuruluşlarında etkin,verimli bir irade ortaya koyan bir yönetici kimliği,Sanayici olarak ta Ülkemizin kalkınmasına öncülük eden bir anlayışın Üretimde İstihdam ortaya koyabilen sanayici,İşadamı kimliğiyle de Üretilen ürünlerin satışını gerçekleştiren iletişim gücünü ortaya koyabilen işadamı kimliğini hedefliyoruz.

2004 Yılında Taksim Atatürk Kültür Merkezinde yapmış olduğumuz 1.Ekonomik kalkınma sempozyumu ile beraber İlimizin kalkınmasına yönelik rekabet avantajlarını da göz önüne alarak ciddi bir çalışmaya imza attık.

Birinci Sempozyumun ardından Beş yıl Bayburt’ta Sempozyum gerçekleştirdik.Bu Sempozyumlarda Organik tarım,Süt Sığırcılığı ve Çiftçi Sertifikasyon sistemleri yaptık.

Tarım Bakanlığıyla ortak çalışarak Süt Sığırcılığı konusunda yatırımlar yapıldı.Tarımda ciddi yatırım ve dönüşümler yapıldı.

Bayburt’u İstanbul’da verimli olarak Temsil eden üç sivil toplum kuruluşumuz var. Birincisi Bayburt Kültür ve Yardım Derneği,ikincisi Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı ve BAYSİAD

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği İstanbul’da ve diğer İllerde konuşlanan Bayburtluların Kültüre ,Sanat’a ve Kültürel etkinliklerin düzenlenmesine öncülük eden bir Sivil toplum kuruluşumuz.

Yediden yetmiş yediye tüm Bayburtluların Kültürel ve sosyal faaliyetler noktasında öncülük ediyor.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı’da İstanbul’da ve diğer İllerde Eğitim gören Bayburtlu öğrencilere eğitim yardımı ,Vakıf hizmetlerinde öncülük yapıyor.

İstanbul’da 130 civarında köy Derneğimiz var.Köy Derneklerimizde kendi içerisinde sosyal faaliyetlerini yapıyorlar.

Yerlikaya Bayburt Baksı Müzesi,Kenan Yavuz Etnografya Müzesini,Çımağıl Mağarasınıve Bayburt Kültürüne dair bir çok bilgiyi anlattı.

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https://www.tv42haber.com/html/kanal-42-canli-yayin.html