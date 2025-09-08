Bayburt İHH İnsani Yardım Derneği ve Bayburt-Filistin Dayanışma Platformunca, Tarihi Saat Kulesi Meydanı'nda düzenlenen programda, sloganlar atıldı, dualar edildi.

Grup adına açıklamada bulunan Mehmet Hatipoğlu ,Gazze'de iki yıldır yaşanan durumun tahammül sınırlarını çoktan geride bıraktığını söyledi.

Hatipoğlu ; Gazze'de açıkça soykırım işlenirken, sivil halkın, abluka ile açlığa mahkum edildiğini belirterek, "2 milyon insan savaş yöntemi olarak açlığa maruz bırakılıyor. Sistematik olarak sürdürülen bu vahşet ABD'nin koşulsuz desteğiyle sürerken her geçen gün ölümler kitlesel hale geliyor. Tüm dünyanın gözleri önünde cereyan eden soykırıma karşı hem uluslararası mekanizmalar hem de bölgesel güçler sessiz kalmaya devam ediyor." diye konuştu.