Milletvekili Orhan Ateş, "Üretimi ve istihdamı artıracak, yaklaşık 1,8 Milyar TL yatırım miktarı ile önemli bir proje olan Kırıklartepe Barajı Sulama Projesi Bayburt'umuza hayırlı olsun" dedi.

Vali Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan ve il protokolü ile birlikte Kırıklartepe Barajı Sulama Şantiyesi'nde incelemelerde bulunan Milletvekili Orhan Ateş, "Bayburt’umuz için büyük önem taşıyan Kırklartepe Barajı Sulama Projesi ile ilimizin tarımsal verimliliği önemli derece artacak, toplam 191.526 metre sulama borusu döşenecek ve 57.700 dekar tarım arazisi modern sulama sistemine inşallah kavuşacak. Projede emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, Bayburt’umuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.