Bayburt Belediyesi’nin katkısı ile Ati Yayınları’ndan çıkan eserde Bayburt’un farklı dönemlerini ele alan 8 ayrı akademik makale yer alıyor.

Kitaba bir takdim yazısı yazan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, “Şehrimizin Orta Çağ’daki konumundan Osmanlı’ya, toplumsal vakıflardan günümüzdeki eğitim ve demografik yapısına kadar pek çok konuyu ele alan bu çalışmanın, Bayburt’un derinliklerini keşfetme yolculuğunda önemli bir kılavuz olacağına inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

Kitabın editörlüğünü üstlenen Doç. Dr. Serdar Göktaş ve Dr. Kurban Durmuşoğlu imzalı ön söz yazısında ise, “Bu eser, Bayburt’un tarih boyunca yaşadığı dönüşümleri çok yönlü bir perspektifle ele alırken, şehrin tarihi, kültürel ve sosyal zenginliklerini farklı kaynaklardan derleyerek bilim dünyasına kazandırmayı amaçlamaktadır. Bayburt’un tarihi süreç içerisindeki yerine ışık tutarken, şehrin bugünkü kimliğine de katkıda bulunan geçmişi, kapsamlı bir şekilde analiz edilmiştir. Kitabın, Bayburt üzerine araştırma yapan akademisyenlere, tarihçilere ve bölgeyi daha yakından tanımak isteyen okuyuculara faydalı olmasını umuyoruz” ifadeleri yer aldı.

242 sayfa hacimli kitap, Prof. Dr. Yunus Özger, Prof. Dr. Ümit Kılıç, Doç. Dr. Özkan Dayı, Doç. Dr. Mevlit Yüksel, Dr. Öğretim Üyesi Kurban Durmuşoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Ayçiçek, Dr. Öğretim Üyesi Bekir Sarıyıldız, Dr. Öğretim Üyesi Fatih Mehmet Eşki, Öğretim Görevlisi Cihat Taşkesenlioğlu ve Yüksek Lisans Öğrencisi Hilal Aybüke Karagöz'ün kaleme aldığı makalelerden oluşuyor.