Şölen Komitesi tarafından Dede Korkut Anıtı’na çelenk konulmasının ardından protokol üyeleri, çeşitli şehirlerden gelen halk oyunları ekipleri ve vatandaşların katılımıyla mehteran takımı eşliğinde Akşemseddin Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi boyunca İpek Yolu Kortej Yürüyüşü gerçekleştirdi. Kortejin Saray Bahçesi Kent Meydanı’ndaki tören alanına gelmesinin ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra açılış törenleri start aldı. Saray Bahçesi’nde organize edilen etkinlikte büyük coşku yaşandı.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Erzincan Belediyesi Mehteran Takımı sahne aldı. Mehteran Takımı seslendirdiği coşku dolu marşlarla alanda bulunanlara güzel bir gün yaşattı. Mehteran gösterisinin ardından Şölen Komitesi Başkanı olarak açılış konuşmasını gerçekleştiren Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri’nin 27. Yılında sizlerle birlikte olmanın, bu güzel ve anlamlı günü sizlerle yeniden paylaşmanın derin mutluluğu içerisindeyim. Bu vesile ile öncelikle yurt içinden ve yurt dışından ilimize teşrif eden tüm konuklarımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Dedem Korkut’un kopuz çalıp boy boyladığı, soy soyladığı bu güzel yurt toprağından, Anadolu’muzun dört bir yanına ve tüm Türk Dünyası’na selam olsun” ifadelerini kullandı.

Dede Korkut Şölenleri’nin çeyrek asrı geride bıraktığını belirten Başkan Pekmezci “Çeyrek asırdan fazladır kurduğumuz toyumuzda hem Türk Dünyası’nın birleştirici unsuru Korkut Ata’mızı yâd etmenin hem de Türk Dünyasından şehrimize gelen soydaşlarımızla tanış olmanın arzusu içindeyiz. Şölenlerimizde Dede Korkut’u her yönüyle anlamaya ve anlatmaya çalıştığımız programların yanında Bayburt’umuzu ve Bayburt kültürünü tanıtmaya yönelik etkinliklerimizde oluyor. Ayrıca gençlerimizi de unutmuyor Türk müziğinin güçlü ve popüler seslerini de onlarla buluşturuyoruz. 7 gün sürecek olan şölen haftamız boyunca şehrimizde ekonomik olarak yaşanacak canlılığın yanı sıra çeşitli vesileler ile rızkının peşinde Yurt toprağının dört bir yanına yayılmış hemşehrilerimizde sıla-ı rahim yaparken dolu dolu bir tatil geçirmiş olacaklar. Her zaman söylediğimiz gibi şölenler Türk Dünyası’nda bir olmanın vesilesidir” dedi.

Şölenlerin Bayburtluların birliğini güçlendirdiğini söyleyen Pekmezci “Her yıl Temmuz ayının üçüncü haftası düzenlediğimiz şölenlerimizde Sadece Bayburtlular olarak değil Türk Dünyası ve Türkiye’mizin dört bir yanından gelen konuklarımızla bir araya geliyor birliğimizi güçlendiriyoruz. Bu şölen Zihnilerin, İrşadilerin, Celalilerin, Hicranilerin ve daha nice hak ve halk sevdalılarının, günümüz ozanları ile kucaklaşma günleri olacak. Sıladan gurbete, gurbetten sılaya uzanan hasret yolları olacak. O yollar büyüyecek, uzayacak ve Bayburt’tan Anadolu’nun dört bir yanını ve tüm Türk Dünyasını kucaklayacak. Bu düşünceler içerisinde tekrar yurt içinden ve yurt dışından ilimize teşrif eden tüm konuklarımıza Bayburt halkı adına hoş geldiniz diyor ilimizde kaldığınız müddetçe içten, samimi, konuksever Bayburtluların gönül coğrafyasının en güzel yerinde olacağınız inancıyla sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum” diye konuştu. Başkan Pekmezci’nin konuşmasının ardından Bayburt Belediyesi Halk Oyunları ekibi Bayburt folklorunun en güzel örneklerini sergileyerek izleyenlerden büyük alkış aldı. Şölenler için Bayburt’ta bulunan İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır Yaptığı konuşmada Bahçelievler’in selamını getirdiğini belirterek şölenlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Şölenlerin 27. sinin düzenlendiğini hatırlatan Başkan Bahadır bu geleneği sürdürdükleri için Başta Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Vali Cüneyt Epcim olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise yaptığı konuşmada Dede Korkut Şölenleri için Bayburt’ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek hem Bağcılarlı vatandaşların hem de Bağcılarda ikamet eden Bayburtluların selamlarını iletti. Başkan Özdemir şölenlere davet etmeleri ve misafirperverliklerinden dolayı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Vali Epcim’e teşekkür etti.

Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük de yaptığı konuşmada Dede Korkut’un Türk dünyası için önemine vurgu yaptı. Korkut Ata’nın Türk tarihinin en eski bilgesi ve ozanı olduğunu söyleyerek hem yaşadığı dönemde hem de günümüzde Türklüğe ışık tuttuğunu ifade etti. Küçük şölenlerin düzenlenmesinde Başta Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş ise şölenlerin düzenlenmesinde başta Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci olmak üzere tüm ekibine teşekkür etti. Konuşmasında Dede Korkut’un Türk edebiyatındaki öneminin altını çizen Ateş, Dede Korkut Hikâyelerinde Bayburt’un önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim de konuşmasında Bayburt’un yetiştirdiği büyük şahsiyetlerle Anadolu irfan geleneğinde önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Dede Korkut’un bu irfan geleneğini Bayburt’ta çok güçlü bir şekilde kurumsallaştırdığını söyleyen Epcim, Başkan Pekmezci ile ekibinin kuyumcu titizliğiyle şölenleri hazırladıklarını belirterek kendilerinin de şölen komitesi olarak destekte bulunduklarını belirtti ve etkinliklerin hayırlı olması temennisinde bulundu.