15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 7'nci yıl dönümünde Bayburt’ta şehitler anıldı, milletin demokrasi zaferi hatırlandı. Gün boyunca düzenlenen çeşitli etkinlikler akşam saatlerinde Saray Bahçesi’nde gerçekleştirilen final programı ile son buldu. Mehteran takımı ve atlı cirit ekiplerinin katılımıyla Taş Köprü civarından Saray Bahçesi’ne yürüyüş gerçekleştirildi. Saray Bahçesi’nde vatandaşların ilgi gösterdiği program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Anadolu topraklarını yurt edinen Türk milletinin bu topraklar uğruna büyük bedeller ödediğini ifade ederek, bunun en yakın örneğinin 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşandığını ifade etti. Hain yapının devlet mekanizmalarına sinsice sızdığını, sınav sorularını çalmaktan birçok askeri casusluk, kaset komploları, usulsüz dinlemeler ve terör örgütleri ittifaklar gibi vatan hainlikleri sergilediklerini hatırlatarak, “Milletimizin birliğini ve kardeşliğini hedef alan bu saldırılar her defasında yine milletimizin sarsılmaz iradesine çarpmıştır” diyen Vali Epcim, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle 15 Temmuz; milli iradenin vesayete, cesaretin ihanete, milletin hainlere galebe çaldığı büyük bir demokrasi mücadelesinin adıdır.

O gece devleti ve milletinin bekası uğruna sokaklara çıkan her vatandaşımız anında dünyanın dört bir yanında adalet ve özgürlük mücadelesi veren tüm mazlumlara da umut kaynağı olmuştur. Fert fert, ardına bakmadan, 'Kim var?' denildiğinde 'Ben varm' denilecek o büyük tasavvur, 15 Temmuz'da adeta ete kemiğe bürünmüştür” şeklinde konuştu. Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de yapmış olduğu konuşmada şunları söyledi: “Milletimiz, 15 Temmuz gecesi Anadolu topraklarının gelecekte de Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya haykırmıştır.

Bu ülkeyi bölmek isteyen saldırganlara karşı Çanakkale'de, Dumlupınar'da ne cevap vermişse, o karanlık gecede de aynı cevabı vermiştir. 15 Temmuz 2016'da tarihimizin en büyük ihanetlerinden birine kalkışan ve ülkemizi emperyalistlere teslim etmek adına devlet kurumlarını ve milleti bombalamaktan çekinmeyen bir yapı ile karşı karşıya kaldık. O gece yaşananlar bu cennet vatanda büyük Türk milletine rağmen hiçbir emelin gerçekleştirilemeyeceğinin tüm dünyaya ilanıdır. Bizlere bu acıları yaşatan ihanetlerin bir daha yaşanmaması için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukların ağır olduğunu ve büyük özveri gerektirdiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz.

Yine hepimiz gayet iyi biliyoruz ki bu coğrafyada var olabilmenin, güçlü ve müreffeh olabilmenin temel şartı; beraberliğimizi ve kardeşliğimizi korumaktır. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar.

Hiç şüphesiz ki, şehitlerimiz, kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Artık her yıl, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kendilerini gönülden yâd edecek, hatıralarını gelecek nesillere aktaracağız.

Çanakkale Zaferi ruhunu okuyarak, dinleyerek büyüyen Milletimizin kahraman evlatları, 15 Temmuz gecesi dış güçlerin oyuncağı olmuş vatan haini FETÖ teröristlerine büyük bir şok yaşattılar. O gece uçaklara, tanklara, tüfeklere karşı darbe girişimini bertaraf etmek için vücutlarını siper eden Aziz Milletimizin vatansever evlatları ihanet edenleri ve onların gözü dönmüş sahiplerini büyük bir hüsrana uğrattılar. Bu vesile ile hain kalkışma gecesi canını vatanı için siper ederek kendini bilmez FETÖ'cülere geçit vermeyen şehitlerimize Allah'tan rahmet acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Gazilerimize ise hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler vermesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.”

Konuşmaların ardından Saat Kule Meydanında başlayan 2 bin 500 metre mesafenin ardından Saray Bahçesi’nde biten koşuda Judoda Balkan Şampiyonu Yiğit Dinçer, Vali Cüneyt Epcim’e sancağı takdim etti. Bayburt Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Mehteran Takımı’nın sahne alması, Kurban Çil tarafından Dede Korkut duası ettirilmesi, Çocuk Aileleri Komitesi Korosu sahne aldı. Program, Türk Halk Müziği Sanatçısı Abdullah Kalkan, Bayburtlu Sanatçılar Muhsin Bayburtlu ile Sehlan Burak’ın sahne alması, ilahiler okunması ve yapılan dualarla son buldu.