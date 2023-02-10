Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde, büyük yıkım yaşandı.Bu büyük felaketin yaralarını sarmak için Tüm Türkiye’de olduğu gibi İl ve ilçelerimizden vatandaşlarımız yardımlarıyla bu felaketin yaralarını sarmaya uğraşıyor.

Bayburt’taki kurumların hepsi seferber oldu.Bayburt Üniversitesi de Afet bölgesine yardım gönderen kuruluşlar arasında yerini aldı.Afet bölgesine tüm kurumlarımızdan destek yağdı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Mutlu Türkmen yaptığı açıklamada:

“Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için başlattığımız iyilik zinciri, ikinci halkasıyla devam etti. Sürdürülebilir yardımlaşma amacıyla yüklediğimiz ikinci kamyonu da Malatya'daki depremzedelerimiz için dualarla uğurladık. İyilik zincirimiz yeni halkalarla devam edecek.” Dedi.