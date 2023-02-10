Yüzyılların da kadim yardımlaşma ve dayanışma kültürünü taşıyoruz. İnancımızın ve örfümüzün rehberliğinde afetzede kardeşlerimize kış gününde sıcak bir el olalım istiyoruz.

Memur-Sen öncülüğünde, ve Kızılay iş birliği ile tüm illerimizde başlatılan yardım seferberliğinde Memur- Sen Bayburt İl Temsilciliği olarak depremden etkilenen kardeşlerimize un yardımı yapma görevini üstlendik.

Bayburt Memur Sen öncülüğünde, yardımsever kardeşlerimizin yoğun ilgi ve desteği ile topladığımız 2 tır UNU (1040 Çuval) Adana ilimizde yaşayan kardeşlerimize ulaştırılmak üzere 08.02.2023 – 09.02.2023 tarihlerinde yola çıkardık.

Kuşkusuz, ülkemiz ve insanımız bu zor günleri yardımlaşma ruhu ile atlatacaktır. Emek veren, destek olan, dua eden tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Memur-Sen yönetimi olarak bu duyarlılığı gösteren tüm kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Allah bu zor zamanda depremi yaşayan kardeşlerimize yardım etsin, hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah rahmet eylesin, milletimizin başı sağ olsun. Gün birlik ve beraberlik içerisinde yaraları sarma günüdür.

Memur- Sen Bayburt İl Temsilciliği olarak duyarlı tüm vatandaşlarımızın hassasiyetlerine aracı olmak için yapılacak yeni yardımlar için de hazırız.

Göstermiş olduğunuz hassasiyet için şükranlarımı sunuyorum.

Kenan TURAN

Memur- Sen Bayburt İl Temsilcisi