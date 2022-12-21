Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı tarafından düzenlenen “Türkiye Yüzyılı ve Gençlik” konulu panele Bayburt Üniversitesi ev sahipliği yaptı.

Türkiye Yüzyılı stratejilerinin genç nesil düzleminde ele alındığı panelde, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, lise düzeyindeki öğrencilerin Bayburt Üniversitesini tercih etmesini temenni ettikten sonra panelin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek açılış konuşmasını sonlandırdı.



GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş moderatörlüğündeki panelde; AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Yeni Şafak- TVNet gazetecisi Taha Hüseyin Karagöz ve Bayburt Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk ülkemizin gelecek yüzyılı hakkında dikkate değer değerlendirmelerde bulundu.





Bayburt Üniversitesinde bulunmaktan ve panelde konuşma yapmaktan duydukları gururu dile getiren panelistler teşekkürlerini sunduktan sonra soruları cevaplandıdırarak paneli sonlandırdı.





Busenaz Sürmeneli Spor Salonunda düzenlenen panele; AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve Bayburt Üniversitesi üst yönetimi, Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman ve vakıf üst yönetimi, kurum amirleri, akademisyenler, eğitimciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.