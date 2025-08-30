Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen unvan maçında, iki yenilgisiz boksör karşı karşıya geldi. Turhan, ev sahibi boksör Rima Ayadi'yi kendi seyircisi önünde 6. rauntta nakavt ederek altın kemerin sahibi oldu.

Bu galibiyetle birlikte, daha önce üç kemeri bulunan Turhan, dördüncü kemerini de koleksiyonuna ekledi ve dünya sıralamasında birinciliğe yükseldi. Turhan'ın kariyerinde 11 maçta 11 galibiyet ve 7 nakavt başarısı bulunuyor.

Elif Nur Turhan'ın bu önemli başarısı, boks dünyasında büyük yankı uyandırdı ve kariyerinde yeni bir sayfa açtı.