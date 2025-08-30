Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Namık Kemal ve Köseilyas mahallelerinde başlattığı altyapı ve yol çalışmalarıyla bölge sakinlerinin konfor ve güvenliğini artırmayı hedefliyor. Bölgede yağmur suyu hatlarından bisiklet yollarına, peyzaj çalışmalarından aydınlatma direklerine kadar kapsamlı bir dönüşüm için start verildi.TEKİRDAĞ (İGFA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Namık Kemal ve Köseilyas mahallelerinde yağmur suyu taşkınlarını önlemek ve ulaşımı rahatlatmak için önemli bir projeyi hayata geçiriyor. “Namık Kemal Mahallesi Yağmursuyu Şebekesi Hattı Yapılması ve Yeni Yol Açılması Yapım İşi” kapsamında Prof. Dr. Cemil Cangir Caddesi'nden Gülfidan Sokak'a kadar 6 bin metre yağmur suyu hattı döşenecek. Ardından, bölge trafiğini rahatlatacak yol çalışmalarına geçilecek. Süleyman Seba Caddesi'nde bin 200 metre uzunluğundaki yol, 10 metreden 30 metreye genişletilerek duble yol haline getirilecek. Cadde, beşer metre kaldırım, dokuzar metrelik iki taşıt yolu, 2 metrelik orta refüj, 3 metrelik yaya kaldırımı ve 2 metrelik bisiklet yolu olacak şekilde düzenlenecek. Ayrıca, Köseilyas Mahallesi yönünde Akpınar Caddesi'nin bin 500 metrelik bölümü, (Yeşilköy Caddesi kesişimine kadar) 8 metre genişliğinde açılarak bölge ulaşımına katkı sağlanacak. Proje kapsamında ayrıca yürüyüş yolları, bisiklet yolları, peyzaj çalışmaları ve aydınlatmalar da yapılacak.

CANDAN BAŞKAN: “ALTYAPIYI GÜÇLENDİRİYORUZ, YOLLARI GENİŞLETİYORUZ”

Çalışmaların devam ettiği bölgede incelemelerde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Fen İşleri Dairesi Başkanı Koral El’den proje hakkında teknik bilgiler aldı. Candan Başkan, alanda gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bugün burada, yeni yerleşim alanlarında yağmur suyu taşkınlarının önüne geçmek ve altyapımızı güçlendirmek için yaklaşık 7 bin metrelik bir yağmur suyu projemiz var. Beraberinde bin 200 metrelik bir yolu 10 metreden 30 metreye genişleterek duble yol haline getiriyor, kaldırımlarını, bisiklet yolunu, peyzajını ve aydınlatma çalışmalarını da yaparak vatandaşımızın konforuna ve güvenliğine katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

“ÇOK MUTLUYUZ VE GURURLUYUZ”

Candan Başkan, diğer ilçelerdeki çalışmalara da değinerek, "Geçtiğimiz haftalarda Süleymanpaşa'da 38 kilometre içme suyu ve 26 kilometre kanalizasyon hattının, Çerkezköy'de 21 kilometre içme suyu hattı yenilenmesi ve 10 kilometre kanalizasyon hattının temelini attık. Saray ve Kapaklı ilçelerimizde ise Ayvacık Barajı'ndan gelecek suyu vatandaşımıza ulaştırmak için 21 kilometrelik iletim hatlarının çalışmaları başladı. Marmaraereğlisi'nde de önümüzdeki ay çok uzun yıllardır yapılmayan ve Marmaraereğlisi için bir hayal olan altyapı yatırımının startını vereceğiz. Bu anlamda çok mutluyuz ve gururluyuz" dedi.

“ŞEHRİMİZİN ALTYAPISINA GÜÇ VERMEYE ÖNEM VERİYORUZ”

Altyapının önemine değinen Başkan Yüceer, “Altyapı güçlü olmayınca seller ve taşkınlar yaşanıyor. Biz şehrimizin altyapısına güç vermeye önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ; NAMIK KEMAL VE KÖSEİLYAS MAHALLELERİMİZE YAKIŞIR BİR ÇALIŞMA YAPMAK”

Candan Başkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir yolu sadece asfaltlamak değil, kaldırımları, yol çizgileri, peyzajı, aydınlatmaları ve banklarıyla birlikte tamamlamak istiyoruz. Amacımız, ‘şurası eksik kalmış’ denmeyecek, Namık Kemal ve Köseilyas mahallelerimize yakışır bir çalışma yapmak.”

Hava şartlarının uygun olmasıyla birlikte çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Başkan Yüceer, kış gelmeden tüm yol ağlarını tamamlamayı planladıklarını ifade ederek, “Tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.