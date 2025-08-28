Bursa'nın Mudanya ilçesinde AFAD ve Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma (MAK) iş birliğiyle gerçekleştirilen akreditasyon eğitimlerini başarıyla tamamlayan Türk Prysmian Kablo Arama Kurtarma Ekibi, resmi yetkinlik kazanarak profesyonel müdahale kapasitesine ulaştı.BURSA (İGFA) - Merkezi Bursa'nın Mudanya ilçesinde kurulu bulunan Türk Prysmian Kablo, kurduğu gönüllü Arama Kurtarma Ekibiyle afetlere karşı hazırlık ve acil durum müdahalesinde aktif rol üstlenirken, eğitimlerle güçlenen ekip, orman yangınlarından depremlere kadar kritik görevlerde sahada yer aldı.

AFAD ve Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma (MAK) iş birliğiyle gerçekleştirilen akreditasyon eğitimlerini başarıyla tamamlayan ekip, resmi yetkinlik sonrası ilk saha görevini Gürsu ve Harmancık'ta meydana gelen orman yangınlarında gerçekleştirdi. Ardından Çanakkale’deki orman yangınlarına müdahalede bulunarak afetlere karşı mücadelesini sürdürdü. Ekibe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından da teşekkür belgesi takdim edildi.

Hatırlanacağı gibi Türk Prysmian Kablo Arama Kurtarma Ekibi, 2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde de gönüllü olarak sahada yer almıştı. Arama kurtarma çalışmalarına katılarak kritik desteğini ortaya koyan ekip, bu süreçte hem saha deneyimini artırdı hem de topluma olan bağlılığını güçlendirdi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk Prysmian Kablo CEO’su Daniele Mazzarella, gönüllü ekibe emekleri için teşekkür ederken, sahadaki görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi. CEO Mazzarella, topluma olan katkımızı güçlendiren çalışmanın afetlere hazırlık konusunda kurumsal sorumluluğun ve çevredeki yaşamı koruma hedefinin bir yansıması olduğunu kaydetti.