Kocaeli Yarımcalılar Manav Kültür Derneği açılışına katılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, derneğin kente hayırlı olmasını dilerek “Sadece belediye başkanı olarak değil, sıradan bir vatandaş olarak da her zaman yanınızdayım” dediKOCAELİ (İGFA) - Derneklere her zaman ayrı bir önem veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Körfez Hacı Osman Mahallesinde hizmete giren Kocaeli Yarımcalılar Manav Kültür Derneği açılışına katıldı. Başkan Hürriyet, Dernek Başkanı Ahmet Üzümcü’nün açılış heyecanına ortak olurken Manav vatandaşlar da Başkan Hürriyet’i büyük bir sevgi ile karşıladı

ONUR VE GURUR DUYUYORUM

Açılışta konuşan Başkan Hürriyet, “Dürüstse, mertse işte o öz Manav insanıdır. Bu güzel kentin güzel insanlarıyla bir arada olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bu güzel derneği kentimize kazandıran yönetim kuruluna kentlilik bilinci adına çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Kültürümüze ve kentimize güzel işler yapmak nasip olsun.

HER ZAMAN YANINIZDAYIM

Bu kente nereden göç etmiş olursak olalım en nihayetinde bu kentin havasını suyunu kullanıyoruz. Kentlilik bilinci çok önemli. Manavlar, bu kentin geçmişi, yaşanmışlıkları ve anılarıdır. Bunu gelecek kuşaklara aktarmak çok önemli. Bu derneğin kuruluşu da bu amaca hizmet ediyor. Sadece belediye başkanı olarak değil, sıradan bir vatandaş olarak da her zaman yanınızdayım. Bizim de İzmit Belediyesi olarak Sepetçi Mahallesinde kurduğumuz Manav Kültür Evi, bütün hemşerilerimize açıktır” dedi.