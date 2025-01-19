Galataport İstanbul, çocuklara özel tasarladığı etkinliklerle sömestir dönemi boyunca hem eğlenceli hem öğretici anlara ev sahipliği yapıyor. Miniklerin ebeveynleri ile birlikte katılabileceği ücretsiz atölyelerin de yer aldığı zengin seçki, 18 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında misafirlerini bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - Galataport İstanbul, birbirinden keyifli atölye ve aktiviteleriyle yarıyıl tatili boyunca çocukların vazgeçilmez adresi olacak. Ebeveynleri ile birlikte katılabilecekleri ücretsiz atölyelerin de yer aldığı zengin seçki, 18 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında minik ziyaretçilerin eğlenirken öğrenmelerini ve yaratıcılıklarını öne çıkarmalarını sağlayacak.

Atölyeler:

Mezzaluna Pizza Yapım Atölyesi

Çocukların hayallerindeki pizzayı hazırlayıp yemelerine olanak tanıyan Mezzaluna Pizza Yapım Atölyesi, 22-29 Ocak tarihleri arasında 6 yaş ve üzeri misafirlerini bekliyor. 5 aile-20 kişi kontenjanı bulunan etkinlikler, minikleri mutfak sanatlarının incelikleriyle tanıştıracak.

Kahve Dünyası Çikolata Atölyesi

Galataport İstanbul Kahve Dünyası’nda düzenlenecek Çikolata Atölyesi, 5-12 yaş aralığındaki çocukları çikolatanın tatlı dünyasında keşfe çıkaracak. Çikolatanın hikayesi anlatılırken, Kahve Dünyası’nın en sevilen lezzetlerinin tadılacağı atölye 20 Ocak Pazartesi günü gerçekleşecek.

Fiolas Mum Atölyesi

Fiolas’ın 13 yaş ve üzeri çocukların katılımıyla hayata geçireceği Mum Atölyesi, 24 Ocak Cuma günü saat 13:00 ve 15:00’te 8’er kişilik 2 ayrı seanstan oluşacak. Çocuklar mum yapımını öğrenirken, keyifli dakikalar yaşayacak.

Doğuş Otomotiv Atölyeleri

Doğuş Otomotiv, 25 ve 26 Ocak tarihlerinde çocukları hayal güçlerini ve yaratıcı dünyalarını zenginleştirecek etkinliklerde bir araya getirecek. 25 Ocak’ta “Showcase” alanında Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş önderliğinde düzenlenecek Kuş Sesleri Atölyesi, ailelerin de katılımına açık olarak 2 ayrı seansta gerçekleşecek. 26 Ocak günü ise Doğuş Meydanı’nda 13:00-14:30 saatleri arasında Seramik Atölyesi, 15:00’dan 16:30’a kadar da Resim Boyama Atölyesi düzenlenecek. Tüm etkinlikler, kontenjana tabi tutulacak.

DOGO Ayakkabı Baskı Atölyesi

DOGO Store, 24-25 Ocak tarihlerinde 7 yaşın üzerindeki çocukların katılımıyla Ayakkabı Baskı Atölyesi gerçekleştirecek. Diledikleri baskıları uygulayıp kişiselleştirecekleri tasarımlar, miniklere hediye edilecek.

House Of SuperStep

House of Superstep, Paket Postanesi’nde yer alan mağazasında sürpriz atölyelere ev sahipliği yaparak çocukların tatiline renk katacak.

İstanbul Modern Atölyeleri

İstanbul Modern’in çocuklara kültürel ve sanatsal bir bakış açısı kazandırmak üzere tasarladığı kapsamlı etkinlik serisi, 20 Ocak’ta başlayıp 31 Ocak’ta sona erecek. Galataport İstanbul mobil uygulama üyelerine özel bir kontenjanın da ayrıldığı Mikro Formlarla Sanat, Duvarların Resmi, Kentin Kolajları, Lekeler ve Çizgiler, İmgelerle Otoportreler, Kostümler ve Resimler, Hazır Nesne ile Heykel, Manzaranın Dönüşümü, Lirik mi Geometrik mi? ve Modern Figüratif Resimler programları, minik sanatseverlerin ufkunu genişletecek.