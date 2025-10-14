Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın, spora ve sporculara sağladığı katkılar aralıksız devam ediyor.BALIKESİR (İGFA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Haftası Etkinlikleri kapsamında Balıkesir Cumhuriyet Kupası Ödüllü Tenis Turnuvası heyecanı yaşanacak. Turnuvaya 18 yaş üstü kadın ve erkek sporcular başvuru yapabilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara sağladığı imkânlara her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Sanat, spor ve kültürel alanlardaki etkinlik günlerini ve kapsamlarını genişleten Büyükşehir, bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Haftası Etkinlikleri kapsamında ödüllü olarak gerçekleştireceği turnuvalarla tenis severleri buluşturacak. Dereceye giren sporcuların ödüllendirileceği turnuvaya kadın ve erkek sporcular katılım sağlayabilecek.

RAKETİNİ KAP GEL!

Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan spor etkinliklerinde tenis turnuvası öne çıkıyor. 18 yaş üstü sporcuların katılım sağlayabileceği turnuvaya, son katılım tarihi ise 15 Ekim Çarşamba olarak belirlendi. Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri Tenis Kortları’nda gerçekleştirilecek olan turnuvada maçlar 16-26 Ekim tarihleri arasında oynanacak. Dereceye giren sporculara ödüllerin dağıtılacağı turnuvaya tenis severlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.