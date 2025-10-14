Bursa'da Nilüfer Belediyesi çalışanları, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin 14-16 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Oryantasyon Günleri’nde, üniversite öğrencilerine yönelik çalışmalarını ve sunduğu fırsatları anlatıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi Mediko Sosyal ve Gençlik Danışma Merkezi önündeki alanda kurulan çadırda bulunan Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi (NKK) ekipleri, yaptığı faaliyetleri ve öğrencilerin faydalanabileceği imkanları, materyallerle aktarıyor.

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki müdürlüklerin üniversite öğrencilerine sunduğu imkanlar ve fırsatların da anlatıldığı programda sosyal destekten sportif faaliyetlere, etkinliklere; kütüphane, kültür ve sanat alanındaki çalışmalara kadar detaylı bilgi sunuluyor.

Ayrıca NKK’nin işleyişi, yürüttüğü çalışmalar ve yerel karar alma süreçlerindeki rolü hakkında da detaylı bilgiler veriliyor.