İstanbul'da Bakırköy Belediyesi Zabıta ekipleri, tüketici hakkını korumak ve nizamı sağlamak için ilçe genelindeki açık ve kapalı semt pazarlarını denetliyor.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy'de vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamayı ve nizamı korumayı hedefleyen Bakırköy Belediye Zabıtası, ilçe genelindeki kapalı ve açık semt pazarlarında düzenli olarak denetim gerçekleştiriyor.



6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanun gereğince yapılan uygulamada, tezgahların hijyen durumu, terazilerin bulunduğu konum ve standarda uygunluğu, pazar düzeni ve etiket fiyatlarının anlaşılır olması kriterlerine göre kontroller yapılıyor.

Pazar esnafını uyulması gereken standartlar ve tüketici hakları konusunda bilgilendiren zabıta ekipleri, vatandaşların istek ve şikayetlerini de dinliyor.

Ayrıca Bakırköy Belediyesi’nin pazarların giriş ve çıkışlarına konumlandırdığı tartılar ile de vatandaşlar aldıkları ürünlerin ağırlığını kontrol ederek alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapıyor.