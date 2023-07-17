Arpalı Ziyaretinde Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur Başkanları Makamında ağırladı ve Bayburt ihramından yapılan Kravat ve Şal hediye etti.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin Misafirleri olarak Bayburt’a gelen Bağcılar ve Bahçelievler Belediye Başkanlarına Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicasbi Durmuş ve yönetimi,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı Muharrem Aktürk eşlik ettiler.

Başkan Polattimur Misafirlerini Arpalı sosyal tesisleri Cam terasta ağırladı.

Bağcılar Belediye Başkanıyla Birlikte Bağcılar AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz,Bağcılar Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar Yerlikaya,Bağcılar Belediyesi Fen işleri Müdürü Nejdet Akbulut geziye eşlik ettiler.

Bahçelievler Belediye Başkanıyla Birlikte, Bahçelievler Belediye Başkan yardımcısı Ayhan Kalkan,Bahçelievler Belediye Meclis üyesi Gökhan Subay eşlik ettiler.