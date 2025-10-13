A Millî Takım’ın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için Riva’da kamp yaptığı sırada, aday kadroda yer alan oyuncumuz Atakan Karazor’un doğum günü coşkuyla kutlandı. Öğle yemeği sonrası hazırlanan pastayı kesen Atakan’a ilk dilimi kaptan Hakan Çalhanoğlu ikram etti.ANKARA (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) sosyal medya paylaşımına göre, Atakan Karazor’un doğum günü kutlaması, Gürcistan maçı hazırlıklarının devam ettiği Riva’daki kampta gerçekleşti.

Pasta kesiminin ardından Atakan, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, A Millî Takım teknik heyeti ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.