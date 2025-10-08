Antalya'da CHP Kumluca İlçe Başkanı Emre Güzelyürek ve yönetim kurulu üyeleri, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş’i makamında ziyaret etti. Ziyarette ilçedeki çalışmalar ve güncel konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - CHP Kumluca İlçe Başkanlığı’nın 39. olağan kongresi'nde 104 oy alan Emre Güzelyürek, yeni ilçe başkanı seçilmesinin ardından ziyaretlere başladı.

Emre Güzelyürek ve yeni yönetimi, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, ilçe yönetimi ile kaymakam arasında karşılıklı selamlaşma ve “hayırlı olsun” dilekleri paylaşıldı. İlçedeki güncel sorunlar, partinin yerel hedefleri gündeme geldi.

Kaymakam Güneş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yerel siyasetin kurumlarla dayanışma içinde yürütülmesi mesajını vurguladı.

Ziyaret fotoğraf çekimiyle sona erdi.