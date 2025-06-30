Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlara destek olmak amacıyla hayata geçirdiği “Kent Lokantası” Kepez ilçesinde hizmet vermeye başladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, halkın uygun fiyatlı ve kaliteli yemeğe ulaşabilmesi amacıyla Kepez ilçesine bağlı 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi Sur Yapı 100. Yıl Parkı içerisinde yapımını tamamladığı Kent Lokantası, hizmet vermeye başladı.

Kent Lokantası’nın ilk günkü menüsünde ‘Çorba, orman kebabı, pilav ve cacık’ yer aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin dar gelirli vatandaşlar, öğrenciler ve emekliler başta olmak üzere tüm vatandaşlara hizmet verecek Kent Lokantası’nı Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden EKDAĞ A.Ş. tarafından işletilecek.

EMEKLİLER İÇİN FİYATLAR ÇOK UYGUN

Kent Lokantası’nın ilk gününde vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Kent Lokantası büyük beğeni topladı. Kent lokantasının misafirlerinden Nevin Güler, “Bizim gibi emekliler için fiyatlar da çok uygun. Buradan yemeğimizi yiyeceğiz artık. Evime de yakın. Mutluyum. Muhittin Başkan’a Kent Lokantası için teşekkür ederiz” dedi. Orhan Ercan isimli vatandaş ise “Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini burada gösteriyor belediyemiz. İnsanların gıdaya sağlıklı şekilde ulaşamadığı bu dönemde böyle bir hizmetin başlaması halkımız için çok güzel bir şey” diye konuştu.

YENİ KENT LOKANATALARI AÇILACAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Aydın, Kent Lokantası’nı Antalya’da yaygınlaştıracaklarını belirterek, “Vatandaşlarımız ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Emekliler, öğrenciler, dar gelirli vatandaşlarımız zor durumda. Bir nebze de olsun vatandaşa dokunmak, onları rahatlatmak adına Kent Lokantamız hizmet vermeye başladı. Hem ekonomik hem sağlıklı 4 çeşit yemek sunuyoruz. Hafta içi her gün saat 12:00’de yemek servisimiz başlayacak. Antalya’da yaşayan bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.