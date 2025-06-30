Düzenlenen etkinlikte; tedarik zincirinde sürdürülebilirlik, standardizasyon, verimlilik uygulamaları ve yenilikçi lojistik çözümleri başlıkları ön plana çıkarken, katılımcılar sektörün geleceğine ilişkin deneyim ve beklentilerini paylaşma imkânı buldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye’nin dört bir yanından gelen satınalma yöneticileri, lojistik uzmanları ve tedarik zinciri profesyonelleri bir araya geldi. Zirvede TEPAL, EPAL paletlerinin yeniden kullanım, geri dönüşüm ve uluslararası geçerliliğe sahip kalite standardı gibi avantajlarını katılımcılarla paylaştı.

STANDARDİZASYON VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MESAJI

Fuaye alanında kurulan stantta EPAL Euro paletlerinin tanıtımı yapılırken; paletlerin dayanıklılığı, uzun ekonomik ömrü ve çevresel katkıları katılımcılardan yoğun ilgi gördü. TEPAL yetkilileri, EPAL paletlerin ortalama 20 kez onarılarak tekrar kullanılabildiğini ve kullanım ömrü sonunda geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırıldığını aktardı.

AGRAFLAR ORİJİNALLİĞİN KANITI

Etkinlik sırasında çok sayıda sektör temsilcisi EPAL paletlerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Paletlerin üzerinde yalnızca lisanslı üreticilere özel olarak yerleştirilen kontrol zımbalarının (diğer adıyla agrafların) orijinallik tespiti açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

“TEK KULLANIMLIK PALETLER EKONOMİK YÜK OLUŞTURUYOR”

TEPAL Başkanı Cafer Özgen zirve sonrası yaptığı açıklamada, standart dışı tek kullanımlık paletlerin görünürde ucuz olsa da orta ve uzun vadede firmalara ciddi maliyet ve güvenlik riskleri doğurduğunu belirtti. Özgen, “Taşıma sırasında yaşanan kırılmalar hem ürün kaybına hem de iş güvenliği açısından risklere neden oluyor. Oysa EPAL paletler uluslararası standartları sayesinde hem operasyonel verim hem de sürdürülebilirlik sağlıyor” dedi.

“SEKTÖRÜN GELECEĞİNE KATKI SAĞLIYORUZ”

EPAL Türkiye Başkanı Cafer Özgen, CPO Sakarya 2025’e Platin Sponsor olarak destek vermekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, sektörel bilgi paylaşımı ve iş birliği kültürünün güçlenmesi adına bu tür organizasyonların önemine dikkat çekti. Etkinlikte, stratejik Satınalma uygulamaları, dijital dönüşüm, çevresel sorumluluk ve yerli üretim konuları detaylı şekilde ele alındı.

EPAL PALETLERE OLAN İLGİ ARTIYOR

Fuaye alanında gün boyu devam eden tanıtım ve bilgilendirme oturumlarında, EPAL paletlerin yalnızca taşıma aracı değil, sürdürülebilir bir ekonomik enstrüman olduğu anlatıldı. Katılımcılar, uzun ömürlü ve dönüştürülebilir paletlerin lojistik maliyetleri azaltan katkısını yakından tanıma imkânı buldu.