Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Mimar Sinan Kültür Parkı ve çarşı merkezinde gerçekleştirdiği geniş çaplı denetimlerle toplumun huzurunu korumaya devam ediyor.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadelede kararlı adımlar atmaya devam ediyor.

Kent genelinde gerçekleştirilen geniş çaplı denetimlerle, özellikle gençleri uyuşturucu tehdidinden koruma hedefleniyor.

Son olarak, Mimar Sinan Kültür Parkı ve çarşı merkezi başta olmak üzere kentin çeşitli noktalarında kapsamlı bir uygulama yapıldı. Denetimlerde, 220 kişi tek tek durdurularak kimlik sorgulaması ve şüpheli görülen şahıslar üzerinde üst araması gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Emniyet yetkilileri, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti. Özellikle gençlerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetimlerin sıklaştırılacağı vurgulandı.

VATANDAŞLARDAN DENETİMLERE TAM DESTEK

Uygulamalara ilişkin görüşlerini paylaşan vatandaşlar, denetimlerin caydırıcı ve güven verici olduğunu ifade etti. Özellikle gençlerin sıkça bulunduğu bölgelerde artan kontroller, toplum tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Vatandaşlar, bu tür çalışmaların uyuşturucuyla mücadelede önemli bir rol oynadığını ve gençlerin korunmasına katkı sağladığını dile getirdi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, halkın güvenliği için gece gündüz çalışmaya devam ederken, uyuşturucuya karşı sıfır tolerans politikasıyla denetimlerini sürdürecek.