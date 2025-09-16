15 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği değişikliğinin ardından moto-kurye faaliyetlerine ilişkin faaliyetlerde bulunmak üzere toplam 74 bin 294 yetki belgesi düzenlenirken, bu belgelere 84 bin 527 taşıt kaydedildi. Düzenlenen belgelerin 72 bin 378’ini moto-kuryeler oluşturdu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği değişikliğiyle birlikte moto-kurye faaliyetlerinin ilk kez mevzuata kavuştuğunu hatırlattı. Bakan Uraloğlu, düzenlemenin ardından başlayan yeni dönemi değerlendirdi.

Düzenlemeyle hem vatandaşların aldığı hizmetin güvenilirliği hem de kuryelerimizin çalışma şartları kayıtlı ve denetlenebilir bir yapıya kavuştuğunu belirten Uraloğlu, bugün gelinen noktada her bir kuryenin Bakanlığa bildirildiğini ve sistemde kayıt altına alındığını kaydett.

Yönetmelikle getirilen usul ve esasların vatandaşın aldığı hizmeti doğrudan etkilediğini belirten Uraloğlu, “Artık teslimi mümkün olmayan adreslere gönderi kabul edilmiyor. Taşıma süresi taahhüdünde bulunulması ise yasaklandı. Alıcısına ulaştırılamayan gönderilerin aynı süre içinde göndericiye geri teslim edilmesi ile bozulabilir gıdaların taşınmasında özel tedbirler alınması zorunlu hale geldi" dedi.

“E-DEVLET’TEN İNDİRİMLİ BELGE ALMA İMKÂNI”

Mevzuatın yayımlandığı andan itibaren yetki belgesi müracaatlarının doğrudan e- Devlet portalı üzerinden de yapılabilmesine olanak sağlandığını anımsatan Bakan Uraloğlu, “Yetki belgeleri artık e-Devlet üzerinden alınabiliyor. Buradan başvuranlara yüzde beş ek indirim imkânı sunuluyor. En fazla üç taşıtla faaliyet gösterecek moto-kuryeler için de belge ücretinde yüzde 85 indirim imkanı sağladık. Ancak Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından ilk altı ay içinde yetki belgesi alınması halinde yüzde 85’lik indirimin yüzde 95 olarak uygulanmasına yönelik düzenleme yaptık” bilgisini paylaştı.

Yeni düzenlemenin üzerinden geçen süreçte ortaya çıkan tabloya ilişkin rakamları da paylaşan Bakan Uraloğlu, “Bugün itibarıyla kurye işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere toplam 74 bin 294 yetki belgesi düzenledik, bu belgelere 84 bin 527 taşıt kaydettik. Düzenlenen belgelerin 72 bin 378’i moto-kuryelere verildi. Bu belgelerin 72 bin 603’ü tüzel kişiliklere, bin 691’i ise gerçek kişilere aittir” diye konuştu.

Uraloğlu ayrıca düzenlenen yetki belgelerinin yüzde 99.9’unun e-Devlet portalı üzerinden düzenlendiğini de dile getirdi.

Öte yandan kayıtlı taşıtların dağılımına da aktaran Bakan Uraloğlu, “Bugün itibarıyla 74 bin 914 motosiklet, 5 bin 703 kamyonet, 3 bin 733 motorlu bisiklet ve 177 otomobil kurye işletmeciliğinde kullanılmak üzere sistemde yer almaktadır. Taşıtların yüzde 64,3’ü üç yaşından küçüktür. Akdeniz Bölgesi 2,3 yaş ortalamasıyla en genç filoya sahiptir. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise ortalama 2,8’dir.” açıklamasında bulundu.

Yetki belgelerinin bölgesel dağılımında ise en fazla yetki belgesinin Marmara Bölgesi’nde düzenlendiği, en az yetki belgesine sahip ilin 13 belge ile Tunceli olduğu kaydedildi.