Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, tarımda kalkınma ve sosyal eşitlik hedefiyle yürüttüğü projelere bir yenisini daha ekledi.BALIKESİR (İGFA) - “Çiftçi Destek Programı” kapsamında 16 ziraat odasına toplam 200 adet salça makinesi dağıtıldı. Törende konuşan Akın, “Üreticimizin elinde mahsul kalmasın, alın teri karşılıksız kalmasın diye çalışıyoruz” dedi.

TARIMDA BALIKESİR MODELİ HAYATA GEÇİYOR

Türkiye’nin en önemli domates üretim merkezlerinden biri olan Balıkesir’de, üretimin planlı ve bilimsel temellere dayalı şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Akın, “Tarımda Balıkesir Modeli” ile her ilçede yetişen ürünlerin değerlendirilmesini hedeflediklerini belirtti. “Zengin toprakların fakir işçisi olmayacağız” diyen Akın, genç neslin tarıma yönelmesi için desteklerin süreceğini ifade etti.

200 SALÇA MAKİNESİ ÜRETİCİYLE BULUŞTU

Salça Dağıtım Töreni’ne CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Ertan Kayatepe, Balıkesir Ziraat Odası Başkanı Rahmi Demirbay ve çok sayıda üretici katıldı. Makineler, ziraat odaları aracılığıyla mahalle muhtarlarına teslim edilerek ihtiyaç sahibi üreticilerin kullanımına sunulacak.

YENİ DESTEKLER YOLDA: SÜT OTU VE MARUL FİDESİ

Akın, Ryegrass (süt otu) tohumu ve 5’li karışım taleplerinin toplandığını, yakında dağıtımın başlayacağını açıkladı. Ayrıca seracılığı yaygınlaştırmak amacıyla marul fidesi ve sıvı gübre desteği verileceğini duyurdu. Bu desteklerle Balıkesir marulunun ulusal pazarda bilinirliğinin artması hedefleniyor.

Siyaset anlayışında ayrımcılığa yer olmadığını vurgulayan Başkan Akın, “1133 mahallemize eşit hizmet götürmek için ant içtim. Kimsesizlerin kimsesi olmak için mücadele ediyorum” dedi. Yardımların reklam yapılmadan, insan onuruna saygılı şekilde ulaştırıldığını belirten Akın, “Yoksulluğu kendi memleketinde yok etmek için çalışan bir kardeşiniz var” ifadelerini kullandı.