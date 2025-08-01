Konya Karatay Belediyesi ile Karatay İlçe Müftülüğü iş birliğinde geleneksel hale gelen “Camiler ve Kur’an Kursları Futbol Turnuvası” başladı.KONYA (İGFA) - Yaz Kur’an kurslarına devam eden öğrencilerin spora teşvik edilmesi ve keyifli bir yaz dönemi geçirmesi amacıyla düzenlenen turnuva; “Minikler” (8-11 yaş) ve “Yıldızlar” (12-15 yaş) olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştiriliyor.

İlçedeki 52 cami ve Kur’an kursundan toplam 676 öğrencinin katıldığı organizasyon, centilmence rekabetin ve kardeşlik ruhunun ön planda tutulduğu bir ortamda devam ediyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuva 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü sona erecek. Final maçlarının ardından dereceye giren takımlar ödüllendirilecek.

BAŞKAN KILCA: SPORLA BÜYÜYEN NESİL, GÜÇLÜ YARINLAR DEMEKTİR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Camiler ve Kur’an Kursları Futbol Turnuvası”nın çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunduğunu belirtti.

‘Yaz Kur’an kurslarına devam eden evlatlarımızın bu güzel yaz günlerini hem faydalı hem de eğlenceli geçirmelerini önemsiyoruz’ diyen Başkan Kılca şunları söyledi; “Bu turnuva bunun en güzel örneklerinden biri. Çocuklarımız sahada sadece futbol oynamıyor; ekip olmayı paylaşmayı, kaybetmeyi, kazanmayı, sabretmeyi öğreniyor. Sporun içinde olan çocuk hayatta daha güçlü durur. Biz de Karatay Belediyesi olarak çocuklarımızın yanında olmaya, onların gelişimini desteklemeye devam edeceğiz.”

Turnuvaya gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu da dile getiren Başkan Kılca, “52 camimizden ve Kur’an kursumuzdan 676 öğrencimiz turnuvada ter döküyor. Hepsi bizim göz bebeğimiz. Tüm yavrularımıza başarılar diliyorum.” dedi.