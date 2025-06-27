İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 46 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 361 şüphelinin gözaltına alındığını duyururken, örgütle bağlantılı suçlardan arananların da yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik son iki haftada 46 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 361 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, FETÖ’nün güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması, finans ve eğitim yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Şüpheliler, ankesörlü telefonlarla örgüt sorumlularıyla irtibat kurmak, örgütün kripto haberleşme programı ByLock’u kullanmak, sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yapmak ve sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı kodlama gibi suçlamalarla aranıyordu. Ayrıca, FETÖ soruşturmalarında ifade ve teşhislerde adı geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişiler de gözaltına alındı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1938478805519110387

46 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyonlar, Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Tekirdağ’da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları, valiler, il emniyet müdürleri ve emniyet güçlerini tebrik ederek, “Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzur ve refahına kastedenlere karşı mücadelemiz aralıksız devam edecek” dedi.

Bakan Yerlikaya, FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edileceğini vurguladı.