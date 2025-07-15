İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 15 Temmuz Derneği ve Millî Saraylar Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen “253 Şehit, 253 Portre Sergisi” açıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 15 Temmuz Derneği ve Millî Saraylar Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen “253 Şehit, 253 Portre Sergisi”nin açılışı, Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi. Sergi, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 9. yıl dönümünde anlamlı bir anma etkinliği olarak büyük ilgi gördü.

Sergide, öğrencilerin 15 Temmuz şehitlerine ithafen hazırladığı portre çalışmaları yer aldı. Çalışmaların yer aldığı sergi alanını gezerek bilgi alan Vali Gül'e, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, 3’üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ve İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür eşlik etti.

Sergi, 30 Temmuz’a kadar Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.