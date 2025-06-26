15 il merkezli “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 1 milyar 132 milyon TL hesap hareketi bulunan 98 şüpheli yakalandı. 51 zanlı tutuklandı.ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Gaziantep, Manisa, Afyonkarahisar, Denizli, Aydın, Antalya, Mersin, Kastamonu, Tokat, Muğla, Elazığ, Balıkesir, Yalova ve Batman'da düzenlenen operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.



Sahte internet siteleri aracılığıyla kendilerini "sigortacı ve bankacı" olarak tanıtarak düşük faizli kredi ilanlarıyla haksız kazanç sağlamak, yasa dışı bahis oynatmak ve yasa dışı para transferlerine aracılık etmek, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşlarımızın kişisel bilgileri ele geçirmek, yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1938102786064818591

MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1 milyar 132 milyon TL hesap hareketi bulunduğu tespit edilirken, operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 98 şüpheliden 51'i tutuklanırken, 38'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz" diyerek kararlılık mesajını yineledi.