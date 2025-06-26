TUSAŞ’ın ANKA III insansız hava aracı, Anadolu Kartalı 2025 Tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen test uçuşunda saat 19:16’da kontrollü acil iniş yaptı; olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.KONYA (İGFA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Anadolu Kartalı 2025 Uluslararası Tatbikatı kapsamında ANKA III insansız hava aracının bugün gerçekleştirdiği test uçuşunda, saat 19:16’da kontrollü acil iniş yaptığını duyurdu. Olayda herhangi bir can kaybı, mal hasarı veya yaralanma meydana gelmediği belirtildi.

TUSAŞ’tan yapılan açıklamada, uçuş güvenliği protokollerinin tam zamanında devreye alındığı ve durumun kontrol altına alındığı vurgulandı.

https://twitter.com/TUSAS_TR/status/1937929900893049029

Teknik ekipler, olayın sebeplerini ve tüm detaylarını incelemek üzere saha çalışmalarına başladı.

TUSAŞ, konuyla ilgili detaylı raporun incelemeler tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.