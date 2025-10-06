Koşu, iyilik, eğlence ve sürdürülebilirlik bir kez daha aynı parkurda buluştu. Binlerce koşucu, iyilik, eğlence ve sürdürülebilirlik için Bursa’da buluştu.12. Eker I Run, bu yıl da Bursa’ya enerji, neşe ve umut kattı. 4 bine yakın katılımcı, 18 ülkeden gelen sporcular ve yeni bir bağış rekoruyla Eker I Run, 12. yılında koşmaya değer anlar yaşattı. 42K Maratonu'nda kadınlar birincisi Özlem Işık olurken, 42K erkeklerde ise Oğuzhan Emre Singer birinci olmayı başardı. Özlem Işık üst üste dördüncü, Oğuzhan Emre Singer ise üst süte üçüncü kez Eker I Run Koşularında şampiyonluk ipini göğüsledi. 12. Eker I Run'ın 42K Maratonu ve 15K Yarışı birincileri, bu yılın büyük deneyim ödülü olan Hamburg Maratonu'na katılma hakkı kazandı.

Bursa, 5 Ekim Pazar günü sporun, iyiliğin ve eğlencenin buluşma noktası oldu. Bu yıl 12’ncisi düzenlenen Eker I Run, 18 ülkeden ve 53 şehirden gelen yaklaşık 4 bine yakın koşucuyu aynı heyecan etrafında bir araya getirdi. Gün boyunca Eker Meydan’dan yükselen enerji, tüm kente yayıldı.

Uludağ’dan başlayan coşku, Eker Meydan’da zirve yaptı

Sabahın erken saatlerinde Uludağ Oteller Bölgesi’nden start alan koşucular, Türkiye’nin ilk ve tek yokuş aşağı maratonu olan 42K Maratonu’nda unutulmaz bir deneyim yaşadı. 1.800 metre rakımdan başlayan parkurda, 6 dereceden 20 dereceye varan sıcaklık farklarıyla mücadele eden 120 maratoncu, Bursa’nın yemyeşil manzaraları eşliğinde koştu. 15K, 5K, Özel Sporcular Koşusu ve Minik Adımlar Koşuları ile Eker Meydan gün boyu bir festivale dönüştü. Parkurlar boyunca çalan bateri ve bando ritimleri katılımcılara motivasyon ve neşe kattı.

42K’da Özlem Işık ve Oğuzhan Emre Singer’in istikrarlı başarısı

42K Maratonu'nda mücadele eden Özlem Işık, 2022'den bu yana düzenlenen Eker I Run Koşuları'nda üst üste dördüncü kez birinci olma başarışını gösterdi. 42K erkeklerde de son yıllarda Oğuzhan Emre Singer istikrarlı başarısıyla öne çıkıyor. Maratonda, birincilik ipini 2023 yılından bu yana olduğu gibi Oğuzhan Emre Singer göğüsledi.

Doğum gününde birincilik hediyesi

Özlem Işık, duygularını şöyle ifade etti: “42 kilometre yarışmalarına 4’üncü kez katılıyorum. 4 yıldır da birinciliği göğüslüyorum. Bugün benim doğum günüm. Bugün aldığım birincilik benim için güzel bir hediye oldu. Eker I Run koşusunda her seferinde ilk günkü heyecanı hissediyorum. Çünkü buranın parkuru çok farklı. Benim için güzel bir duygu. Bütün spor branşlarında da olduğu gibi bu sporda da antrenman yapmak çok önemli. Burada sıfırdan başlayan kişilerin de birinci olma imkânı çok yüksek. Eker I Run ile bunun ilk adımını atabilirler.”

Hobi amaçlı başladı, birinciliğe koşuyor

Oğuzhan Emre Singer ise şunları söyledi: “35 yaşındayım. Eskişehir’den katılıyorum. İnşaat mühendisi olarak görev yapıyorum. Hobi amaçlı, kilo vermek için koşuya başladım. 12 yılın sonunda kendimi buradaki koşularda buldum. Özel olarak hazırlanmıyorum. Sürekli koşuyorum. 8 yıldır katılıyorum. Birinci olmak için geldim. Son 3 senedir burada birinci oluyorum. Güzel bir markayı temsil etmek çok güzel. Eğlenerek katılıyorum. Üst düzey yarışmacıların da olduğunu biliyorum. Güçlü kalan birinciliğin ipini göğüslüyor.”

12. Eker I Run’da; 5K yarışı startını Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Nilüfer Belediyesi Başkanı Sadi Özdemir ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Saldız verdi. 15K startını ise Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker verdi.

42K kursu genel kategori ödülleri, Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu tarafından verilirken, Minik Adımlar Koşusu’na katılan çocuklar madalyalarını Nilüfer Belediyesi Başkanı Sadi Özdemir’den aldı.

42K Maratonu'nda ilk 3 sıralaması şu şekilde gerçekleşti:

42K Maratonu Kadınlar İlk 3 (saat.dakika.saniye)

1. Özlem Işık - 03:27:13

2. Hülya Takım - 03:32:18

3. Euna Lee - 03:44:26

42K Maratonu Erkekler İlk 3

1. Oğuzhan Emre Singer - 02:26:34

2. Necati Aktaş - 02:30:28

3. Kerem Baybatur - 02:39:52

42K ve 15K birincilerine Hamburg Maratonu bileti

Her yıl 42K ve 15K kategorilerinde birinci olan sporculara uluslararası arenalara katılma fırsatı sunan Eker I Run, bu geleneğini sürdürdü. Bu yılın büyük deneyim ödülü, Almanya'nın en büyük ve en hızlı bahar maratonlarından biri olarak kabul edilen 40. Haspa Marathon Hamburg'a katılım hakkı olarak belirlendi. 26 Nisan 2026'da büyük bir coşkuyla düzenlenecek olan Haspa Marathon Hamburg’ta, Eker I Run'ın 42K ve 15K birincileri mücadele ederek Türkiye’yi temsil edecek.

42K Maratonu'nun yanı sıra yapılan 15K, 5K koşularında ise ilk üç sıralaması şu şekilde:

15K Yarışı Kadınlar İlk 3

1. Sebahat Demir 01:00:23

2. İpek Öztosun Bezdan 01:08:45

3. Ceren Şahin 01:12:23

15K Yarışı Erkekler ilk 3

1. Ercan Geleş 00:56:58

2. Keremcan Çelik 00:57:54

3. Liyattin Korkut 01:00:21

5K Yarışı Kadınlar İlk 3

1. Fulya Bilgin 00:20:18

2. Melek Naz Öden 00:22:38

3. Nilsu Beşkardaşlar 00:22:36

5K Yarışı Erkekler İlk 3

1. Hacı Sebahattin Çavga 00:17:22

2. Can Yalaman 00:18:41

3. Sefa Özdemir 00:18:40

Minik adımlar, büyük umutlar

12. Eker I Run’ın en keyifli anlarından biri yine Minik Adımlar Koşuları oldu. 6–12 yaş arasındaki çocuklar, ailelerinin alkışlarıyla koşarken, sporun keyfiyle unutulmaz bir deneyim yaşadı. Etkinlik alanında kurulan oyun ve sanat atölyeleri, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir gün yaşattı. Eker I Run, Minik Adımlar ile bu adımlarla sadece sporu değil, sağlıklı yaşam bilincini de geleceğe taşıdı.

Yardımseverlik Koşuları’nda yeni bir rekor yolda

Eker I Run’ın kalbinde her zaman iyilik var. Bu yıl da 19 sivil toplum kuruluşu, Adım Adım aracılığıyla projelerine destek toplamak için koştu. Binlerce bağışçı ve gönüllü sporcunun desteğiyle bağış tutarında 4,5 milyon TL’ye yaklaşan yeni bir rekor kırıldı. Sporculara iyiliğin peşinden koşma fırsatı veren organizasyon kapsamında https://ipk.adimadim.org/ adresi üzerinden iki hafta süreyle daha bağış toplanmaya devam edilecek. Bu yıl bağış tutarının 5.5 Milyon TL’yi geçmesi hedefleniyor.

Eker I Run'da koştu, Guinness Rekorlar kitabına girdi

ABD’li koşucu Brandon Foor, 7 kıtada maraton ve ultra maratonu en hızlı koşma rekorunu kırma hedefi kapsamında 12. Eker I Run'a katıldı. Brandon Foor, 42K maratonunu 4 saat 22 dakika 31 saniye ile genel sıralamada 71. olarak tamamladı. Sporcu, bu derecesiyle hedeflediği rekoru elde ederek Guinness Rekorlar kitabına adını yazdırmayı başardı.

“Eker I Run artık sporla ilgilenenlerin bildiği bir marka haline geldi”

Eker Süt Ürünleri Pazarlama Grup Müdürü Özge Kiraz, 12. Eker I Run Koşusu için yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Eker I Run’ı ilk düzenlediğimiz yıldan bu yana yaşadığımız heyecan artarak devam ediyor. 4 bine yakın katılımcının koştuğu 2025 yılında sürdürülebilirlik temasını öne çıkardık. Festival alanında partnerimiz Revego tarafından kurulan geri dönüşüm otomatlarıyla, ambalaj atıklarının dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması konusunda farkındalık yaratmayı ve bu alanda öncülük etmeyi amaçladık. 12. Eker I Run’da kadın koşucuların oranı bu yıl yüzde 40’a ulaştı. Önümüzdeki yıllarda bu oranı yüzde 50 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Katılımcıların ilgisi ve artan sayılar bize büyük bir mutluluk veriyor. Yalnızca 5K yarışında 2 bin 700’ü aşkın sporcunun start alması, bu ilginin en somut göstergesi. Ayrıca 120 sporcunun koştuğu 42K maratonu, Türkiye’nin ilk ve tek yokuş aşağı maratonu olma özelliğini koruyor. Sporcular burada en iyi derecelerini elde etmenin keyfini yaşıyor. Bunun yanı sıra, Eker I Run’ın en özel bölümlerinden biri olan Özel Sporcular Yarışı’nda bu yıl 250 otizmli ve down sendromlu sporcu yer aldı. Minik Adımlar Koşuları ile de sağlıklı gelecek ve hareketli yaşam için yüzlerce çocuğu bir araya getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Onların enerjisi ve coşkusu, etkinliğimizin ruhunu daha da güçlendirdi. Bu yıl Yardımseverlik Koşuları’na farklı alanlarda faaliyet gösteren 19 sivil toplum kuruluşu katıldı. Katılımcıların desteğiyle bağış tutarında yeni bir rekora ulaştık; 5,5 milyon TL’ye doğru ilerliyoruz. Bu tablo, iyiliğin peşinde koşan herkesin emeğiyle oluştu ve bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Eker I Run olarak, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na da katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amerikalı sporcu Brandon Foor, 42K maratonunu tamamlayarak 7 kıtada maraton ve ultra maratonu en hızlı koşma rekorunu kırdı. Eker I Run artık sporla ilgilenenlerin tanıdığı, temas ettiği bir marka haline geldi. Her geçen yıl büyüyen enerjisi ve artan etkisiyle Eker I Run, koşuyla birlikte iyilik, dayanışma ve neşeyi de Bursa’ya ve Türkiye’ye yayıyor.”

Sporun gücüyle iyiliği çoğaltan büyük birliktelik

12. Eker I Run, Eker Süt Ürünleri’nin ev sahipliğinde; Bursa Büyükşehir Belediyesi, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin resmi partnerliğiyle gerçekleşti. Organizasyonun Sosyal Sorumluluk Partneri ise Adım Adım oldu.

Etkinlik; Doca Textiletech, Eker Meydan, Romatem, Greiner Packaging, Medicana, Bursa Teleferik, Aloft Bursa Hotel, Kayra Yemek, Oses Çiğ Köfte, Züber, Mutlu Makarna, Yonca Cimnastik, Mais Bursa, Powerapp, Mac Fit, Mcr Racesetter, Hisar Reklam ve Kentvizyon gibi markaların desteğiyle hayata geçirildi.