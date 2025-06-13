İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri’nde 291 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. Başkan Dr. Cemil Tugay, merkez sayısını 30’a çıkarmayı ve aylık ücretleri 4 bin liraya düşürmeyi hedeflediklerini müjdeledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen İZELMAN AŞ Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri 2024-2025 mezuniyet törenine katıldı.

Geçen yıl 14 şubeden 151 öğrenci mezun olurken, bu yıl 20 şubeden 291 öğrenci diplomalarını aldı. Tugay, bir yıl içinde şube sayısını 30’a çıkarmayı planladıklarını, aylık ücretleri 10 bin liradan 5 bin liraya düşürdüklerini ve önümüzdeki yıl 4 bin liraya indirmeyi hedeflediklerini belirtti. Tugay, “Amacımız, tüm çocukların bu olanaklardan ücretsiz faydalanması. Bu yıl bin 300 çocuğa ev sahipliği yaptık, önümüzdeki yıl bu sayı 2 bine ulaşacak” dedi.

“EĞİTİMDE EŞİTLİK İÇİN SORGULAMALIYIZ”

Başkan Tugay, konuşmasında eğitimin önemine vurgu yaparak, “Atatürk, eğitimi her şeyin önüne koydu. Ancak bugün eğitimde kalite kaybı yaşıyoruz. Çocuklarımıza eşit eğitim olanakları sağlamak için hepimiz sorgulamalıyız” dedi. Okul öncesi eğitimin, çocukların kendine güvenen, sosyal ve donanımlı bireyler olmasında kritik olduğunu belirten Tugay, Yuvamız İzmir’in çocuklara arkadaşlığı, paylaşımı ve vatan sevgisini öğrettiğini vurguladı. “Bu ülke, komşusu açken tok yatmayan, büyüklere saygı, küçüklere sevgi gösteren insanlar yetiştirmeli” diye ekledi.

Başkan Tugay, mezun öğrencilere diplomalarını verirken, bir öğrencinin sahneye çıkarak doğum gününü kutlaması duygusal anlar yaşattı. Çocuklar,

Tugay’a çiçek hediye etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Törende, 20 merkezden öğrencilerin “Birlikte Güçlüyüz” flama gösterisi, Atatürk’le ilgili sözleri, zeybek ve vals dansları büyük alkış aldı. Öğrencilerin İstiklal Marşı ve Öğrenci Andı’nı okuması ise törenin en coşkulu anı oldu.

YENİ ŞUBELER YOLDA

36-66 ay arası çocuklara okul öncesi eğitim veren Yuvamız İzmir, yakında Tire ve Urla’da ikişer, Cengizhan, Tınaztepe ve Toros’ta birer şube daha açacak.

Törene İZELMAN Yönetim Kurulu Başkanı Aybala Yentürk, Genel Müdür Yılmaz Mede ve yardımcıları Merve Doğan Gürsel ile İlknur Tanrıverdi de katıldı.