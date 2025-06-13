PTT AŞ tarafından “Pamukkale” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 13 Haziran 2025 tarihinde tedavüle sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ, "Pamukkale" konulu 35 TL (60 x 85 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 70 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar bugün itibariyle PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.trweb adresinde satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Çınar PTT Müdürlüğü/DENİZLİ adresinde "Pamukkale 13.06.2025 DENİZLİ " ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.