Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ekimayının ilk gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Bitlis çevrelerinde; ayrıca Çorum’un kuzeyi, Erzurum ve Ağrı’nın doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak.

Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.