Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, yaşlılara yönelik hayata geçirdikleri projelerle büyük bir örnek teşkil ettiklerini belirterek, “Ulu çınarlarımızın duaları ile başarıya ulaşan projelerle, onlara daha huzurlu bir yaşam sunmayı hedefliyoruz” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlıların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hayata geçirilen projeleri anlattı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de yaşlılara yönelik her geçen gün daha güçlü bir hizmet anlayışıyla önemli yatırımların yapıldığını vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, mesajında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak insanı yaşatmayı, onun ihtiyaçlarını karşılamayı ve huzur içinde bir yaşam sunmayı her zaman ön planda tuttuklarını söyledi. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, "Yaşlılarımız, bizlerin geçmişine ışık tutan ulu çınarlardır. Biz de bu çınarlarımızın her zaman yanındayız. Onlara değer vermek, hayatlarını daha huzurlu ve kaliteli bir şekilde geçirmelerine katkı sağlamak bizim için en önemli sorumluluktur" dedi.

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yaşlılara yönelik birçok önemli projeyi hayata geçirdiğini anımsatarak, bunlar arasında Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, alzheimer merkezi, Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi, Emekliler Kafeteryası ile Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi gibi sosyal hizmet projelerinin yer aldığını ifade etti.

Ulu Çınarların İkinci Baharı Yaşadığı Merkez

Yaşlılar için en modern imkânları sunan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, uğraş terapileri, kültürel ve sosyal faaliyetler, fizik tedavi, müzik eğitimi, resim dersleri ve psikolojik destek gibi çeşitli hizmetler sunuluyor. Başkan Büyükkılıç, “Yaşlılarımızın mutluluğu bizim için her şeyden önce gelir. Onlara sağladığımız bu huzurlu ortamda, yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Alzheimer Merkezi Yolda

Büyükkılıç, Kayseri’nin en modern alzheimer merkezi olarak inşa edilen Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi’nin özellikle alzheimer hastalığı ile mücadele eden yaşlılara yönelik çok sayıda hizmet sunacağını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin en dikkat çeken projelerinden birinin de, Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi sakinlerine sundukları hobi bahçeleri olduğunun altını çizen Başkan Büyükkılıç, “30 hobi bahçesinde yaşayan ulu çınarlar, burada yetiştirdikleri sebze ve meyvelerle hem terapi yapıyor hem de yaşamla bağlarını güçlendiriyor. Huzurevi sakinlerimizin toprakla olan bu güçlü bağları, onların hayata olan sevgi ve bağlılıklarını da pekiştiriyor. Biz de bu tür projelerle onları mutlu etmek için gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Emekliler Kafeteryası

Kayseri genelinde 5 farklı noktada açılan Emekliler Kafeteryası, sosyal yaşamı daha aktif hale getiren bir diğer proje olarak dikkat çekiyor. Büyükkılıç, “Emekli vatandaşlarımızın sosyalleşebileceği, huzurlu bir ortamda vakit geçirebileceği kafeteryalarımız, onların yaşam kalitesini artırmak için önemli bir adım” dedi.