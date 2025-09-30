Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Saygınlar Kulübü, üyelerine sosyal yaşamın kapılarını aralıyor. 60 yaş ve üzeri vatandaşların kültür, sanat, spor ve gezi aktiviteleriyle kendilerini özel hissettiği Saygınlar Kulübü, yeni arkadaşlıkların kurulmasına vesile oluyor. Dostluk bağlarının güçlendiği merkezde üye sayısı her geçen gün artıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit’te hizmete sunduğu Saygınlar Kulübü, üyeleriyle birlikte büyüyerek sosyalleşme, yeni dostluklar kurma ve kültürel gezilere katılma imkânı sunuyor.

5 ayda 1500 üyeye ulaşan Saygınlar Kulübü’nü ikinci evi olarak gören 60 yaş üzeri vatandaşlar, burada sunulan hizmetlerden oldukça memnun. Kulübün müdavimlerinden Nurhan Çatal, “Burası çok güzel, temiz, konforlu bir yer. Çalışanların ilgisi, hizmeti çok güzel. Sosyal medyadan duydum burayı ve buraya gelmeye başladım. Yeni dostluklar kurduk, onlarla her gün muhabbet ediyoruz. Her gün gelemesem de sevdiğim etkinlikleri kaçırmamaya çalışıyorum. Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a böyle bir yeri bizlere kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun” şeklinde konuştu.

“SAĞLIKLI YAŞAM TÜYOLARI ALIYORUM”

Açıldığı günden bu yana Saygınlar Kulübü’ne gelen İsmail Çırakoğlu ise, “Çok güzel bir hizmet, hoşumuza gidiyor. Buraya gelip birer kahvemizi içiyoruz. Bize bu hizmeti sağladığı için Tahir Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Açıldığı günden beri buraya geliyorum. Sohbetlere katılıyorum ve Sağlıklı Yaşam Topluluğunun etkinliklerine katılıyorum. Sağlıklı yaşam tüyoları alıyorum ve bunu günlük hayatımda uyguluyorum” diyerek

Saygınlar Kulübü’nü bütün 60 yaş ve üzeri vatandaşlara tavsiye etti.