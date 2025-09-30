HUAWEI CONNECT 2025 sırasında düzenlenen Huawei Global Elektrik Enerjisi Zirvesi'nde Huawei, Enerji Sektörü için Küresel Dijitalleşme ve Zeka Endeksi (GDII) Raporu'nu yayınladı. Rapor, küresel enerji şirketlerinin dijitalleşmeye geçerken gelecekteki enerji sistemlerinin inşasında yol gösterecek ölçülebilir değerlendirme araçları ve stratejik rehberlik sunmayı hedefledi.Media OutReach Newswire / ŞANGHAY, ÇİN (İGFA) - Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) Başkanı Jo Cops, açılış konuşmasında şunları kaydetti:

“Güneş enerjisi sistemleri (PV), elektrikli araç şarj istasyonları ve mikro şebekelerin yaygınlaşmasıyla birlikte, düşük voltajlı şebekelerin gerçek zamanlı olarak izlenmesi artık elektrik sistemlerinin istikrarı için kritik hale gelmiştir.”

Huawei Elektrik Enerjisi Dijitalleştirme İş Birimi CEO'su David Sun, konuşmasında dijital ve akıllı teknolojilerin geleceğin enerji sistemlerindeki belirsizliklerle başa çıkmak için kritik bir rol oynadığını vurguladı. Yapay zeka, “verimlilik aracı” olmaktan çıkıp “hayatta kalmak için vazgeçilmez” bir unsur haline geldi.

Hedef iletişim ağı mimarisi doğrultusunda ve “akıllı ve güçlü ana ağ, orta gerilim entegrasyonu, düşük gerilim şeffaflığı, uzay-yer entegrasyonu, yüksek hız ve güvenlik” ilkelerinden yola çıkan Huawei, “senaryo uygulamaları + bulut-boru-kenar-cihaz sinerjisi” temelinde çok katmanlı bir teknik sistem kurmuştur. Bu sistem, enerji şirketlerine enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve tüketiminin tüm senaryolarını kapsayan akıllı çözümler sunarak dijital dönüşüm ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi hedefliyor.

Zirvede, Huawei ve State Grid Shaanxi, ortaklaşa hazırladıkları 2025 Küresel Elektrik Enerjisi Sergisi'ni tanıttı.

Shaanxi'de gerçekleştirilen ortak inovasyon ve büyük ölçekli doğrulama çalışmaları sayesinde, iki şirket düşük voltajlı 400V transformatör bölgelerinde şeffaflık sağladı. Böylece düşük voltajlı dağıtılmış yeni enerjinin yönetiminde gerçek zamanlı algılama, merkezi kontrol ve regülasyon ile hızlı müdahale imkanı elde edildi.

Güney Afrika'dan City Power’'ın COO'su Charles Tlouane ve Macaristan'ın MAVIR şirketinin Genel Müdür Yardımcısı Simon Dezsö, şirketlerinin dijitalleşmesi sürecinde karşılaştıkları zorlukları ve ilk elden deneyimlerini paylaştılar.

Geleceğe yönelik olarak Huawei, küresel enerji şirketlerinin daha akıllı ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemelerine yardımcı olmak amacıyla, temel elektrik üretimi senaryolarına zeka katmaya devam edecektir.

Daha fazla bilgi için https://e.huawei.com/en/industries/grid