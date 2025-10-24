BBP Genel Başkan Vekili Türker Yörükçüoğlu, Sakarya'da esnaf ziyareti yaparak iş dünyası ve yerel yönetimlerle bir araya geldi. Çin ticaretine tepki göstererek, yerli üreticinin korunmasını isteyen Yörükçüoğlu, eğitim sistemini eleştirip, meslek eğitiminin önemine vurgu yaptı.SAKARYA (İGFA) - Birliğin ve Kardeşliğin Kalesi mottosuyla Anadolu’yu karış karış gezen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Vekili Türker Yörükçüoğlu, önemli mesajlarını Sakarya’dan verdi.

Başkan Yörükçüoğlu üç günlük Sakarya Programı kapsamında,başta BBP’li Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç ve Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü olmak üzere, kent dinamikleri, Oda ve Borsa Başkanları, Esnaf odaları, vatandaşlar ve partililerle biraraya geldi.

BBP Sakarya İl Başkanı Turan Yıldırım, MKYK üyesi Naim Yolcu, İlçe Başkanları ile İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Yörükçüoğlu’na eşlik etti.

BİZİM İÇİN ESNAF MESELESİ, HAYAT MESELESİ

Esnafın ülke ekonomisi için taşıdığı öneme dikkat çeken, esnaf ziyaretlerinin siyasi bir amaç taşımadığını belirten Yörükçüoğlu, “Biz esnafımıza sahip çıkıyoruz. Her şekilde biz, esnafımızın yanındayız. Bizim için esnaflar hayat meselesidir. Geçmişte ahi teşkilatının zayıflamasıyla deniz ticareti Rumların eline geçti. Biz o filmi bir daha yaşamak istemediğimiz için esnafımızın yanındayız” diye konuştu.

Küçük esnafın bugün ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğuna da dikkat çeken Yörükçüoğlu, en büyük sorunların başında vergi yükü, sermaye eksikliği ve insan gücü yetersizliği olduğuna vurgu yaptı.

YÖRÜKÇÜOĞLU’NDAN TARİHİ UYARI…

Açıklamasında özellikle Çin ticaretine sert bir dille tepki gösteren Başkan Yörükçüoğlu“Çin ticareti derhal durdurulmalıdır. Çünkü bu ticaret yerli üreticiyi bitiriyor. Eğer bu akış durmazsa, yarın kendi üreticimiz de esnafımız da olmayacak” dedi.

Çin mallarının piyasayı istila ettiğini ve bu durumun yerli üreticiyle esnafın rekabet gücünü ortadan kaldırdığını belirten Yörükçüoğlu, “Küçük esnafımızın sonuna kadar yanındayız. Çin ticaretine karşı güçlü bir duruş sergilemek zorundayız. Bu, sadece ekonomik değil, milli bir meseledir” diye konuştu.

Gençlerin gelecek olduğunu ifade eden Yörükçüoğlu, “Gençler bizim geleceğimizdir doğru fakat gençlerimiz donanımlı olmalı. Bizim okul eğitim sistemimiz ne yazık ki mesleksiz insanlar yetiştiriyor. Çocuğu altı yaşında alıyor,yirmibeş yaşına kadar karşılığı olmayan üretime ve mesleklendirmeye dayalı olmayan bir eğitim veriyor,gencimiz mezun oluyor üniversite mezunuyum ben diyor hadi bakalım ne iş yapacaksın meslek yok. Biz BBP olarak ortaokulda ve lisede meslek kazandıracağız ve üniversitelerimizin yüzde kırkı teknik ve teknoloji üniversitelerine dönüştürülmeli” diye konuştu.

TERÖRİSTLE YAPILACAK TEK ŞEY MÜCADELEDİR…

Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili olarak en balından itibaren sakıncalarımızı ve çekincelerimizi beyan etmiştik diyerek konuyu anlatmaya başlayan BBPGenel Başkan Vekili Türker Yörükçüoğlu, “Bir kere biz malumunuz Cumhur ittifakı üyesi olarak ittifak ortaklarımız iyi niyetle Türkiye'de Barış olması çerçevesinde bir süreç başlattıklarını biliyoruz lakin bu eli kanlı teröristlerle, bu iyi niyet sadece suistimal edilecektir. Eli kanlı vahşi insanlar topluluğu karşınızda, iyi niyetli başlarsınız sonu hüsran olur. Bakınız Irak’ta yapılanma devam ediyor, Suriye öyle, silah bırakacaklarsa buyursunlar bıraksınlar ama asla bırakmayacaklar sadece yalan söylüyorlar” dedi.