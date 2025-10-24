Renault Group, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde elektrifikasyon odaklı ürün stratejisi, yeni model lansmanları ve dengeli ticari politikasıyla zorlu piyasa koşullarına rağmen güçlü bir büyüme kaydetti.BURSA (İGFA) - Renault Group, 2025 yılının ilk 9 ayında güçlü ürün karması ve dengeli ticari yapısıyla istikrarlı bir performans sergiledi.

Grup geliri 39,1 milyar avro olarak gerçekleşirken, bu sonuç 2024’ün üçüncü çeyreğine göre yüzde +3,7, sabit döviz kurlarıyla yüzde +5,1 artış anlamına geldi.

Otomotiv geliri 34,3 milyar avro seviyesine ulaştı; 2024 üçüncü çeyreğine göre yüzde +1,7, sabit döviz kurlarıyla1 ise yüzde +3,1’lik bir büyüme kaydedildi.

2025’in üçüncü çeyreğinde Grup geliri 11,4 milyar avro, 2024 üçüncü çeyreğe göre yüzde +6,8, sabit döviz kurlarıyla1 ise yüzde +8,5 seviyesinde gerçekleşti.

Renault Group, 2025 finansal beklentilerini doğruladı. 15 Temmuz 2025’te güncellenen tahminlere göre, grup işletme marjı yaklaşık %6,5 ve serbest nakit akışı 1,0–1,5 milyar € arasında öngörülüyor.

2025 3. çeyrek sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Renault Group Mali İşler Direktörü Duncan Minto, zorlu bir ortamda, elektrikli, içten yanmalı ve hibrit araçları kapsayan etkileyici ve rekabetçi ürün gamımızdan faydalanmaya devam ederek bu çeyrekte grup gelirinde yüzde 6,8 artış sağladıklarını belirterek, "Hem mevcut operasyonlarımız, hem de grubun uzun vadeli hedefleri için stratejik bir varlık olmaya devam eden finansal iştirakimiz Mobilize Financial Services’in güçlü performansından da faydalandık. Kontrol edebildiklerimizde en iyi olma hedefiyle, değer hacimden önce stratejimize tamamen bağlı kalıyor ve maliyet azaltma yol haritamızın uygulanmasına güçlü şekilde odaklanıyoruz. Grup faaliyet marjını yaklaşık yüzde 6,5 ve serbest nakit akışını 1,0 milyar avro ile 1,5 milyar avro arasında hedefleyerek tüm yıl yönlendirmemizi teyit ediyoruz. Buna paralel olarak, Grubun dönüşümünü hızlandırmak ve gelecekteki fırsatların önünü açmak üzere tasarlanan bir sonraki orta vadeli planımızı aktif biçimde şekillendiriyoruz” diye konuştu.