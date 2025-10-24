Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ve Akdeniz’in en verimli turizm buluşmalarından biri olan 7. Uluslararası Antalya Turizm Fuarı’nda Konya’nın tanıtımını Çatalhöyük temasıyla gerçekleştirdiKONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ve Akdeniz’in en verimli turizm buluşmalarından biri olan 7. Uluslararası Antalya Turizm Fuarı’nda (ATF25 Türkiye) Konya’nın tanıtımını Çatalhöyük temasıyla gerçekleştirdi.

Antalya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde bu yıl yedincisi düzenlenen organizasyonda Konya Büyükşehir Belediyesi, tarihî ve kültürel mirasın en önemli merkezlerinden biri olan Çatalhöyük’ü öne çıkaran konseptiyle dikkat çekti.

Zengin içerikli görseller, tematik alan düzenlemeleri ve tanıtım materyalleriyle hazırlanan Konya standı, ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

Konya’nın turizm potansiyelinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasına katkı sağlayan fuarda, Konya Büyükşehir Belediyesi standında kentin tarihî, kültürel, doğal ve gastronomik değerleri de ziyaretçilere tanıtıldı.

ATF25 kapsamında Konya standını ziyaret eden sektör temsilcileri ve turizm profesyonelleri, Konya’nın sahip olduğu köklü tarih ve kültür birikiminin modern bir anlatımla yansıtıldığı temayı beğeniyle karşıladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın turizmdeki marka değerini güçlendirmeyi, şehrin farklı destinasyonlarını daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefiyle çalışmalarını sürdürecek.

Bu yıl 70’ten fazla ülkeden 40 binin üzerinde profesyonel ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşen ATF25 Türkiye, 1.000’den fazla turizm markası, 2.500’ün üzerinde yabancı seyahat acentesi temsilcisi ve 300’ü aşkın stant katılımcısıyla önemli bir iş birliği ortamı sundu.