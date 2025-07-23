Yükseköğretim Kurulu, şehit ve gazi eş ile çocukları ve gazi adaylar için lisansüstü programlarda mevcut kontenjanlara ek olarak ilave kontenjan açılmasını kararlaştırdı.ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi adaylara yönelik önemli bir karar aldı.

YÖK, yükseköğretim kurumlarında güz ve bahar dönemlerinde öğrenci alımı yapılan lisansüstü programların mevcut kontenjanlarına ilave kontenjan sağlanmasına karar verdi.

https://twitter.com/YuksekogretimK/status/1948030590474760385

Bu adım, söz konusu grupların eğitim fırsatlarına erişimini artırmayı ve onlara destek olmayı amaçlayan YÖK’ün bu kararının, şehit ve gazi yakınlarının akademik kariyerlerini sürdürmelerine katkı sağlayacak önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.