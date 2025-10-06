ÖSYM, 2025 YKS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Kayıtların, 10-17 Ekim 2025 tarihlerinde yapılacağı, belgelerin basılmayacak ve adreslere gönderilmeyeceği duyuruldu.ANKARA (İGFA) - ÖSYM, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebiliyor.

Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyeceğinin belirtildiği açıklamada, YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerini 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapacağı, elektronik kayıtların ise 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabileceği bildirildi.

Söz konusu açıklamada elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapılacağı kaydedildi.

SONUÇLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ