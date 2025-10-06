Bilecik'te Pazaryeri Belediyesi’nin Ekim 2025 olağan meclis toplantısı, Başkan Zekiye Tekin liderliğinde yapıldı. 2026-2028 bütçeleri, GES projesi, kaçak su kullanımı yaptırımları ve PAZBEL’in sermaye artırımı gibi 9 madde karara bağlandıPazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te Pazaryeri Belediye Meclisi, ekim ayına ilişkin olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in başkanlığındaki oturumda, 9 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

2026, 2027 ve 2028 yıllarına ait belediye bütçeleri meclis üyelerince değerlendirilirken, belediye tarifelerinin belirlenmesi ve kaçak şebeke suyu kullanımıyla ilgili yaptırımlar da tartışıldı.

Pazaryeri Meslek Yüksekokulu’nun evsel atık bedeli talebi gündeme gelirken, vidanjör alımı için gerekli işlemler karara bağlandı.

GES PROJESİ VE SERMAYE ARTIRIMI

Pazaryeri ilçe merkezindeki 107 ada 17 parselde yenilenebilir enerji alanı (Güneş Enerji Santrali - GES) kurulmasına yönelik plan teklifi görüşüldü.

Ayrıca, belediyeye bağlı PAZBEL Personel Limited Şirketi’nin sermaye artırımı konusu ele alındı ve onaylandı.

Tüm gündem maddeleri, yapılan görüşmelerin ardından oylanarak karara bağlandı.