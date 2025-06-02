Lojistik sektörünün lider eğitim ve öğretim kurumu olan Dilovası YILPORT Ulaştırma Hizmetleri MTAL, “ERASMUS+ Meslekî Eğitim Staj Projesi” kapsamında öğrencilerini Portekiz’e uğurluyor.KOCAELİ (İGFA) - COVİD-19 sürecinde önemi daha iyi anlaşılan lojistik sektörüne nitelikli elemanlar kazandıran ve öğrencilerinin gelişimleri için her türlü imkanı sunan YILPORT Ulaştırma Hizmetleri MTAL,Kocaeli İl Millî Eğitim Müdürlüğünün ve YILPORT Holdingin destekleriyle öğrencilerine eşsiz bir deneyim imkanı daha sunuyor.

Staj hareketliliği kapsamında öğrenciler, 1-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında YILPORT Holdingin Portekiz’de işlettiği limanda “Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Konusunda Yönetsel Beceri Kazanma” eğitimi görecek.

YILPORT Ulaştırma Hizmetleri MTAL Okul Müdürü Öztürk Onursal ;öğrencilerinin Avrupa’da yer alan saygın lojistik firmalarında staj yapacak olmalarının,onları hem kişisel hem de mesleki anlamda geliştireceğini ve geleceğin küresel lojistik sektöründe söz sahibi bireyler hâline getireceğini belirtti.