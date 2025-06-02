Denizli Büyükşehir Belediyesi, Serinhisar/Yatağanlı bıçak üreticileri ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Bursa Bıçak Festivali’ne güçlü bir katılım sağladı.DENİZLİ (İGFA) - Bursa Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos) yerleşkesinde gerçekleşen festivalde, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Turizm Tanıtım Şube Müdürlüğü, Denizli’nin kültürel değerlerini ve yerel ürünlerini tanıtarak büyük ilgi topladı.

Festival boyunca Denizli standı ziyaretçilerin uğrak noktası olurken, Pamukkale, Karahayıt, antik kentler ve doğal güzelliklerin tanıtımı yapıldı. Ziyaretçilere yöresel ürünlerimizden gazoz, Çalkarası kuru üzüm ve Serinhisar leblebisi ikram edildi. Ayrıca sembolik Yatağan çakısı da hediye edilerek, katılımcılara tanıtım filmleri izletildi.

Denizli standı büyük ilgi gördü

Festivalde Denizli’den 32 Yatağanlı bıçak üreticisi 34 ayrı stantla yer alırken, PAÜ Serinhisar Meslek Yüksekokulu ile Serinhisar’da faaliyet gösteren Kızılhisar Yerel Eylem Grubu Derneği (KIZILYEG) de stant açarak faaliyetlerini tanıttı. PAÜ Serinhisar MYO ayrıca Bıçakçılık ve El Aletleri Teknolojisi Programını tanıtan özel bir sunum gerçekleştirdi.

Yerli ve yabancı katılımcıların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, Dünya Bıçakçılık Başkentleri Ağı dönem başkanı ve Fransa Thiers Belediye Başkanı Stéphane Rodier, Almanya’dan Metin Anan, Fransa’dan Dominique Chambriard ve Mustafa Teğmen gibi uluslararası jüri üyeleri de Denizli standını ziyaret etti. Festival boyunca Denizli’nin bıçakçılık geleneği, kültürel mirası ve zanaatları başarıyla tanıtılırken, katılımcılar hem el emeği ürünlerle hem de bölgenin turistik değerleriyle buluşturuldu.

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi heyeti, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi.