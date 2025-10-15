Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yerli Malı Tebliği'nde değişiklik yaparak yerli katkı oranı hesaplamalarını kolaylaştırdı. Tebliğ değişikliği ile yazılım ürünleri için yüzde 100 yerli kabulü getirilirken, ithal girdilerin kontrolü artırılarak yerli üretim teşvik edilmesi hedeflendi.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 25 Ocak 2025 tarihli Yerli Malı Tebliği’nde önemli değişiklikler yaptı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre yerli katkı oranı hesaplamalarını kolaylaştırırken, yazılım ürünlerinin yerli malı statüsü netleştirildi. Değişikliklerin ithal girdilerin kontrolünü artırarak yerli üretimi teşvik etmesi hedeflendi.

Buna göre yerli katkı oranı yüzde 51’den az olan ürün ve girdiler için üretici talebiyle oda veya borsa tarafından rapor hazırlanacak. Rapor, yerli malı belgesinde kullanılacak.

Yazılım ürünlerinin yerli malı kabulü için Bakanlık Teknolojik Ürün Belgesi zorunlu hale getirildi. Bu belgeli yazılımlarda yerli katkı oranı yüzde 100 olarak kabul edilecek.

Ürünle ilgili genel giderler yerli katkı hesaplamasına dahil edilecek. Yurt içinden temin edilen girdilerin ithal olup olmadığı menşe kontrolüyle belirlenecek; sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin ürünleri için rapor düzenlenecek.

Bu arada bakanlık, Türkiye'de üretimi olmayan veya kısıtlı girdileri içeren liste yayımlayacağı İthal Girdi Listesi ile 0-1 aralığında katsayılarla ithal girdi hesaplamasına dahil edilecek.

Yüzde 100 yerli girdi; elektrik, su, doğalgaz; patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve markaya ait giderler; yurt içi geri dönüşüm tesislerinden elde edilen ürünler yüzde 100 yerli girdi kabul edilecek.

Değişikliklerin düzenlemelere göre, bir kısmı 15 Ekim itibariyleri, bazı hükümleri 5 Kasım 2025, bazıları da 1 Ocak 2026 tarihlerinde kademeli olarak yürürlüğe gireceği bildirildi.

Söz konusu tebliğ değişikliğinin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz